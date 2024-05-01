菸蒂散落台南公園、水溝 地方發動百名志工周末撿菸

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台南公園在假日是大批外籍移工集散地，儘管設立禁菸招牌，公園內與水溝裡的菸蒂屢見不鮮，北區區公所4日將號召4個里共百餘志工，發動「菸蒂不落地 減菸好環境」活動，是近年罕見針對菸蒂發動的清潔活動。

公園里長徐富美里長抱怨，台南公園雖有禁菸公告，還明定違者依菸害防制法罰1萬元，結果一到假日就有大量菸蒂丟棄在周圍街道，造成環境髒亂，地方雖製作雙語版宣導，亂丟菸蒂可依廢棄物清理法開罰1200元至6000元，效果有限。

一般公園皆禁止吸菸且無設置吸菸區，台南公園因鄰近火車站，每逢假日都有大批外籍移工聚集，公園內菸蒂汙染嚴重，屢清不完，從環保局調任北區區長的潘寶淑，決定4日發動公園里、東興里、重興里與振興里共4里志工撿拾菸蒂，趁假日強化市容兼宣導環保意識。

潘寶淑表示，菸蒂原料為「醋酸纖維」，在大自然中約需10年才能完全降解，丟棄在水溝、道路上的菸蒂會釋放的化學物質和毒素，漸漸地滲入自然系統，對環境構成極大威脅。

台南市過去少見地方自發性針對菸蒂發起的清潔活動，北區區公所首創發動里志工撿拾菸蒂，加強宣導菸蒂汙染問題，要喚起民眾對菸蒂氾濫重視，4日活動為「起手式」，若口碑效果佳，後續撿菸活動將在各里遍地開花。

東興里長王尚泉表示，菸蒂已是城市街道等公共場所常見垃圾，街道棄置的大量菸蒂掃不勝掃，藉活動呼籲勿亂丟菸蒂，提升台灣公民環保素質。

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