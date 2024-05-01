南投女子尋親10年未果 竹山公所意外尋獲親哥就在隔壁鄉

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眾里尋「兄」千百度，那人卻在隔壁處！居住在南投竹山的30歲林姓女子，與38歲的廖姓男子為親兄妹，因家庭因素，林女幼時就送養，兄妹倆10年來互相找尋未果，昨天（4／30）在竹山戶政事務所熱心協助下，順利聯繫在隔壁鄉工作的廖男，讓這對失散近30年的兄妹，如願以償相聚。

竹山戶政事務所主任梁坤勇，昨天透過臉書發布這段感人的兄妹相認真實事件，他說，多年前有個綜藝節目叫超級星期天，其中一個叫好又叫座的單元叫超級任務，當年這尋人的任務，蘊含感人肺腑的故事，實在賺人熱淚。

如今超級任務卻在他眼前真實上演，梁坤勇表示，家住南部林女從小就由林姓養父母收養，10年前養父臨終時，才告知她有關親生父母及兄弟姐妹的事情，至此林女就不時惦記著尋親之事，也到高雄3度透過戶政事務所協尋，但都得不到尋找親人的結果。 近來林女透過台中市警局偵查隊退休小隊長張昌平，與竹山分局偵查隊副隊長顏彰賢牽線，昨天下午陪同到竹山戶政事務所尋求協助，經瞭解林女的情況後，課員葉展維立即展現最佳工作效率，雖然查不到生母的行蹤，但再接再厲順利聯繫上廖男，而且他竟巧合的在隔壁鄉工作。

廖男接到電話，立即趕到戶政事務所與妹妹相認，他說，因爲母親天生中度殘障，無力照料妹妹，不得已只好將妹妹送養，10年來廖男與母親曾數度到高雄戶政事務所試圖找尋妹妹下落，但人員礙於個資法無法給予聯絡方式，昨天還夢到與妹妹相認，沒想到竟美夢成真。

梁坤勇感性表示，每1個案子都有悲歡離合的感人故事，我們身在公務部門，享受這種助人為樂的美好結果，真是快樂為善的好修行。