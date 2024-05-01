風睿能源總動員 攜手通苑漁會、客庄國小聯合淨灘 推廣海洋保育

為響應世界地球日、呼應即將來臨的世界環境日，在臺灣離岸風電開發領域中深耕不輟的風睿能源（SRE）三度號召百名企業員工，深入苗栗上山下海，從事一整日的地方文史走讀與守護海洋公益活動。除了走訪臺灣能源開發起點之一、極具歷史傳承意義的「苗栗出磺坑礦業文化景觀園區」，也再次攜手社會企業「海湧工作室」和在地好夥伴苗栗縣通苑區漁會及客庄國小近30名師生，於苑港漁港周邊海岸展開聯合淨灘，充分落實與在地共好的精神以及對環境永續的承諾。

風睿能源在過往十年間於苗栗外海成功交付了海洋風場和海能風場，也善盡企業社會責任，透過環境教育和地方創生等面向推廣可再生能源，並鼓勵在地民眾與學童親海、近海、認識海洋。今年更進一步支持由國立臺灣大學獸醫學系研究團隊主持的「臺灣鯨豚擱淺模式分析與活體擱淺救援精進計畫」，期盼提升海洋生態維護議題的社會能見度。

風睿能源（SRE）執行長蘇容儀表示：「風睿能源團隊自跨足臺灣離岸風電開發以來，歷經艱難困境，深知箇中不易，但在政府和地方支持和鼓勵下，我們從未遲疑或動搖，從一開始的示範、遴選、到進行中的區塊開發階段，我們始終勇敢地站在浪頭上，堅定地守護著對本地離岸風電發展、對環境永續的承諾，而這份承諾也包括了身體力行到苗栗淨灘，堅定地守護著海洋環境的行動。在響應世界地球日和世界環境日之際，風睿能源自許任重道遠，對於迎戰接下來的種種未知和挑戰，也做好了準備。」

為更好地與在地能量串聯，此次行程中先是邀請了在地文史團隊「條尼橘現地教學煉金術工作室」帶領同仁探訪擁有亞洲第一口、也是世界第二口油井的「出磺坑礦業文化景觀園區」，了解苗栗在臺灣能源開發和能源自主上的重要地位；下午的淨灘響應世界地球日「多一塑不如少一塑」的淨塑、減塑訴求，以及呼應世界環境日「土地復育、對抗沙漠化」的倡議，在致力海洋教育和環境保育的「海湧工作室」、百位同仁與通苑漁會、客庄國小師生熱情參與下，最後於苑港漁港周邊海域沿岸清出246公斤的海洋廢棄物，淨灘成果豐碩。

官網：https://www.swancor-renewable.com/