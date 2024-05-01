第三艘航母福建艦海試細節 大陸專家一次揭露

大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸第三艘航空母艦福建號1日上午出海開展首次航行試驗。根據航母建造工程進展，這次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。福建艦海試有哪些方面測試？ 大陸軍事專家宋曉軍稱，這次福建艦海試可以分成兩大塊，一塊是跟設備相關，一塊是跟人相關。 跟設備相關的，從共軍海軍技術術語說，概括分為可靠性、維修性、測試性、保障性、環境適應性和安全性。這「六性」確保艦艇作為一個整體，在單位時間內完成所有的作戰任務，包括部署任務、航行過程當中任務，保證裝備完好率，而且可以實現這些任務。跟人相關的，操縱這些裝備的，這裡就涉及很多，比如人因工程方面的東西，包括居住性，甚至人對於環境的體驗性。比如說年輕的水兵在雷達前值班幾個小時，他採用什麼樣的介面，屋內的燈光是不是適合，雜訊是不是很適合，使他不至於疲勞，這些都要測試。 所以，福建艦的首次海試是在一定時間內，對於整個艦艇的設備和使用艦艇設備的人的最佳狀態的一種試驗。 福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，配置電磁彈射和阻攔裝置，福建艦採用了很多國產新技術，這次海試是否會因此持續更長時間？對海軍的兵力建設又具有什麼意義呢？ 宋曉軍指出，這次福建艦海試，估計可能會比之前遼寧艦和山東艦時間更長一點，原因在於容納的新技術非常多。這些新技術，不僅是單個的技術要達到設計的技術成熟度，而且它們之間相互配合形成整體的系統，技術成熟度也要達到設計標準。 簡單舉例，比如說電磁彈射，要求成功率在4000次或者5000次出現一次失誤，那麼必須達到這樣一個標準。因此從這個角度上來說，它的海試時間可能會長一點，當然這個長並不是說軍艦不行，而是要達到它未來海軍建設同類型艦艇在建造設計的門檻和標準。這樣，可能對未來的海軍建設會起到更好的作用。 福建艦是中國的第三艘航空母艦，此次福建艦海試和此前遼寧艦、山東艦的海試又有哪些不同？ 宋曉軍指出，這次福建艦海試備受關注，跟共軍海軍的前兩艘航母有三個不同點。 福建艦是在一個零基礎的起點上，完全大陸國產化的設計和建造。前兩艘航母確實有一個前蘇聯航母範本，所以不是零基礎。福建艦噸位會比之前的遼寧艦、山東艦要大很多。簡單地說，大了以後，福建艦容納的設備和它所具有的功能可能就會更多。福建艦的新技術，力度會更高一些。比如說有代表性的電磁彈射，因為一旦採用電磁彈射，它整個鏈條上有很多新的技術，比如電力系統等等，這些新技術也要進行海上的測試，所以這也是福建艦海試備受關注的原因。 未來，福建艦在通過海試正式入列服役後，它將在中國航空母艦中，發揮怎樣獨特的作戰效能呢？ 宋曉軍表示，共軍海軍進入三航母時代，意味著可以一艘在廠裡維修，一艘維持訓練狀態，再有一艘進行作戰值班，這樣使得中國海軍可以時刻在相關重要海域保持一艘航母存在。 由於福建艦採用了電磁彈射，它的艦載機的出動率會比前兩艘航母更高。這樣在一些重點海域執行重點任務時，可能更適合它來承擔。由於採用了這樣的技術，而且在海上經過一段試驗，包括通過填平補缺的修復，技術會更加成熟。這樣對人民海軍的下一步建造同類型甚至可能更大類型的航空母艦，會提供一個非常好的實踐經驗的總結。從這個角度上來說，福建艦通過海試加入共軍海軍航母序列後，對共軍海軍未來發展的貢獻可以說非常巨大。