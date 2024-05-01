日系飯店寵媽無極限 養生宮廷菜、懷石奢華饗宴歡慶母親節

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5月溫馨的母親節將至，JR東日本大飯店台北集結館內中華美食、自助餐廳和日式料理3間餐廳，推出一系列豐盛精緻的美饌佳餚，與媽咪歡度優雅奢華的母親節。而過節不可或缺的蛋糕，館內的「品頌坊烘焙坊」也應景推出2款美味與顏值兼顧的母親節蛋糕，讓媽咪大飽口福，甜蜜過節。

喜歡吃中式料理的媽咪可選飯店內以養生宮廷料理聞名的「凱華樓中華料理」，主廚楊德興嚴選花膠、龍蝦、鮑魚、和牛等頂級食材，打造以宮廷菜為主題的「凱華萱堂感恩筵」感謝媽咪的辛勞。這套母親節主題菜式於5月3日至5日，以及5月10至12日的午、晚間供應，菜單包括「凱華迎賓五品碟」、以金華火腿和老母雞熬煮高湯，加上鮮蒸鮑魚、花膠等養顏養生的「北京貴妃香滿譚」，還有餐廳招牌料理「御膳黃袍北京鴨」和「鱘魚子日本和牛」、「乾隆一品糖心鮑」等，菜色豐盛。「凱華萱堂感恩筵」4人套餐 12,800元加1成，每人3200元，須3天前預訂。

高人氣的「鉑麗安全日餐廳」則由主廚陳永儒準備豐盛澎湃的歐洲美食料理，吃得到饕客最愛的傳統英式料理「威靈頓牛排」、餐廳經典不衰的「普羅旺斯香草烤羊肋排」、義大利米蘭經典菜色「米蘭式煎鱸魚」、一般自助餐廳少見的「法式燉牛舌」，以及「法式油封鴨」、「舒肥戰斧豬排佐特製莎莎醬」等限定菜色，還有多款海鮮料理與精緻甜點。最特別的是5月11及12日母親節當周，主廚團隊特別推出一品料理「主廚秘製乾燒干貝龍蝦」，用加碼美食陪媽媽們歡慶佳節。每人2080元加1成。

日系飯店少不了正宗日本料理餐廳，JR東日本大飯店台北館內的「HAYASE」日本料理，揉合日本東北飲食文化與台灣在地食材打造精緻的懷石料理。餐廳於5月1日至12日推出母親節限定懷石料理，由日籍主廚郡司行雄精心挑選來自日本的愛女魚、金目鯛以及日本和牛為主要食材。從當季的愛女魚椀物開始，再進入宛如珠寶盒般的檜木三層便當，內含金目鯛卷織燒、魚翅黃金煮、酥炸牛尾魚紅鳳菜等美饌。每一道料理都以精湛的懷石料理手呈現，於此用餐，堪稱是味覺和視覺的雙重享受。

「HAYASE」母親節午餐套餐以五月誕生石祖母綠的「翡翠」命名，售價每位3000元加1成；而晚餐則推出名為「翠玉」的套餐，每位4600元加1成，特別的是晚餐還加上了料理長獨創，使用秋田和牛包覆季節鮮蔬的「和牛千草鍋」和「花束壽司」，讓媽媽感受正宗日料的迷人風味。

此外，「品頌坊烘焙坊」點心主廚熊正義精心設計2款母親節蛋糕，其中「無盡的愛」覆盆子慕斯蛋糕，以柔軟清新的荔枝慕斯，層層疊加誘人光澤的覆盆子凍，交織爽口柑橘與香濃杏仁味的海綿蛋糕，搭配濃郁的覆盆子奶醬，多層次口感在舌尖綻放。另一款「甜莓心悅」 莓果香緹奶油蛋糕，主廚使用草莓與香草莢製成口感輕盈綿密的戚風蛋糕，搭配香草泡芙餡與草莓香緹，最後鋪上新鮮草莓增添清新果香，造型簡約優雅。