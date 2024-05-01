中小企業加薪抵稅修法延長 每年估逾500家業者適用

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為鼓勵中小企業替員工加薪及留用人才，經濟部修正中小企業發展條例部分條文，除刪除啟動條件、提高減除率，也放寬適用條件及延長施行十年，預估每年可帶動至少逾500家中小企業增僱或加薪，近萬名員工可受惠。

立法院經濟委員會5月2日將審議中小企業發展條例部分條文修正草案，經濟部5月1日出爐的書面報告指出，全台中小企業家數約163萬家，占全體企業98.90%，就業人數約913萬人，占總就業人數8成，是經濟發展穩定的力量。

經濟部表示，現行條例第35條研究發展支出投資抵減、第35條之1智慧財產權作價入股緩課及第36條之2增僱加薪租稅優惠將於今年5月19日屆期，此次修正重點包括刪除增僱加薪租稅優惠啟動門檻、提高租稅優惠的加成減除率至150%，並延長施行期間十年。

同時，放寬租稅優惠適用對象及要件，除維持現行增僱24歲以下員工，也增訂增僱中高齡者及高齡者同樣適用；基層員工薪資適用範疇由5萬元調高至6.2萬元，並納入逐年滾動調整機制。

至於修法預期效益，經濟部表示，預估可提升中小企業僱用青年、中高齡者及高齡者等多元人才意願，預估增僱員工租稅優惠每年可帶動至少331家中小企業增僱，增加約4000個就業機會。

經濟部指出，修法可提升中小企業為員工加薪意願，鼓勵中小企業依據經營獲利情況，調高員工薪資，留用優秀人才，預估加薪租稅優惠每年可帶動至少207家中小企業加薪，約5850名員工受惠。

此外，本次修法預期可帶動中小企業持續投入研發創新、促進中小企業流通應用智慧財產權，加速研發成果商品化。