元智特殊選才生帶領學生會 從校園走向社會獲教育部肯定

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桃園市元智大學學生會於上周末參與教育部學生會成果展，這次活動有高達70多所學校參與，充分展現各校學生會運作的成果，教育部期望透過交流與觀摩，薪火傳承共創組織運作的新未來。

元智學生會去年整年度的各項表現透過專家學者評選與審查，在今年榮獲了最高肯定的「全能滿貫獎」，在法規暨組織運作、選舉制度、年度計畫暨財務制度及學生權益的4大指標上，均獲評審肯定，獲得佳績。此外，元智學生會今年以「從校園走向社會，讓社會融入校園」為特色主軸，也獲得「年度特色獎」。這也是繼去年獲得「學治三冠獎」後，再更上一層樓。

這次帶領學生會獲得教育部肯定的會長劉曜維，是社會暨政策科學系的特殊選才學生。元智社會暨政策科學學系每年透過特殊選才管道招生1至3名積極與長期投入社會關懷與公共事務之社會實踐人才。在學期間，教師關懷特殊選才學生的學習情況，定期與學生進行交流，從旁了解並盡可能協助學生發展志業。劉曜維長期研究議事規則與投入學權推展，積極參與校園公共議題討論與檢討，對學校不斷地提出建議。

劉曜維自110學年度起擔任學生會會長與參與學生議會運作，在他的帶領下元智學生會脫胎換骨。學生會在校內成功倡議增設學生的心理健康假提升學生的心理品質，校園取消郵寄紙本成績單推動環境永續，並且爭取各項學生權益。其次，在會內設置活動文化部，持續辦理各項在地文化探訪活動，帶領學生從校園認識地方與在地文化。再者，致力於辦理各式公共議題講座提升校內學生對於性平、勞權、國民法官等議題的認知，並且成功爭取在中壢遠東路路口增設機車左轉專用道等。

元智大學學務長劉俞志表示，元智學生會是學校最高的學生自治組織，除了積極扮演全校學生與學校間的溝通橋樑，更透過與學校攜手合作，共創樂學友善的校園文化與永續美好的學習環境。近幾年不論在性平教育、法治教育、交通安全改善與永續推廣宣導上都有很具體的成效與影響力。

劉俞志說，學生的學習成果和他投入校園的經驗有關，學生參加校園課內外活動越多，越能獲得認知和情感的發展，而且學生在課業、師生互動和同儕互動的投入程度，對其課業學習成果的影響最為重要。