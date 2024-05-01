歡慶母親節 新北嚴選業者推限定優惠 吃喝玩樂全都有

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歡慶母親節，新北市經發局攜手「新北嚴選」獲獎業者，推出母親節檔期優惠活動，項目囊括多款傳統美食、異國美食、蛋糕甜點及文創工藝等，經發局長何怡明表示，前年新北嚴選徵選活動，網路票選超過30萬人次參與，投下近70萬票，共46項特色商品及31家美食名店獲獎。今年將在6月份開跑，透過聯合行銷、市集等活動，持續帶領業者開創商機。

經發局表示，「霽月肉鬆肉乾總鋪」突破傳統技術研發健康肉乾，祭出全商品2包享85折；「馥茂企業社」青花椒麻辣豬肉乾、頂級豬肉鬆由官網下單foodmao.com即享95折優惠；「邱記龍鳳腿牛肉麵」推出龍鳳腿買10送1支；「大嬸婆食品」則推出寵愛媽媽【大嬸婆】功夫菜美味11件組（8.68kg 約10至11人份），原價5680元，5月12日前訂購可享寵愛媽媽價2088元。

「肉老大頂級肉品涮涮鍋」於5月3日至5月19日期間推出小龍宮海陸餐免費升等龍蝦或送安格斯霸王牛7盎司一份；「INDO FOOD 印食堂」於5月5日至5月12日期間購買套餐1份即可享半價加購珍多冰（大）1杯；「大姊的店新加坡料理」於5月7日至5月12日期間消費滿500元即可免費招待一盤蝦醬空心菜或蝦醬高麗菜；「Halal清真泰式廚房」則推出5月11日至5月12日帶母親店內用餐即贈繽紛果凍1份。

「花漾朋派」一朵玫瑰荔枝千層、芋泥椰奶愛心千層品項，5月12日前母親節蛋糕限時88折，新會員結帳再折50元，單筆滿1500元加碼贈送限量質感母親節蛋糕插牌；「東京巴黎甜點」也推出凱特女王、莓果巧克力生乳蛋糕、橙心橙意牛奶蛋糕等，5月5日前訂購母親節限定款蛋糕享85折優惠；「溜溜貝果」則祭出蛋塔特價38元。

「幸福蜂蜜」推出蜂蜜禮盒原價1330元，特價只要1088元（含運）；「新北市農會文山茶推廣中心」也推出朕藏系列禮盒優惠價840元；「水柳角68」則祭出茶油皂禮盒涼風A（包種茶油皂＋潤澤洗髮皂＋博荷香茅皂）3入組，優惠價850元還額外加贈起泡袋1個。