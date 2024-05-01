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提供藝術創作者免費展覽空間 新北3場館開放檔期申請

  • 中時即時 柯毓庭
為提供優秀藝術創作者及團體展示作品的平台，給予一般民眾親近觀賞藝術作品的機會，新北市文化局開放轄下藝術場館展覽檔期供各方創作人士申請，並協助辦理展覽，時間即日起收件至5月31日止，歡迎民眾申請。（新北市文化局提供）
為提供優秀藝術創作者及團體展示作品的平台，給予一般民眾親近觀賞藝術作品的機會，新北市文化局開放轄下藝術場館展覽檔期供各方創作人士申請，並協助辦理展覽，時間即日起收件至5月31日止，歡迎民眾申請。（新北市文化局提供）

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為提供優秀藝術創作者及團體展示作品的平台，給予一般民眾親近觀賞藝術作品的機會，新北市文化局開放轄下藝術場館展覽檔期供各方創作人士申請，並協助辦理展覽，時間即日起收件至5月31日止，歡迎民眾申請。

文化局說，此次新北市藝文中心、新莊文化藝術中心及美麗永安藝文中心共三處場館供民眾申請。因應場館調性，新北市藝文中心、新莊文化藝術中心申請展出作品須為東方媒材類、西方媒材類或立體及其他類別；美麗永安藝文中心申請展出作品須為應用美術、圖文設計、視覺影像設計、概念式互動裝置創作等類別創作。

文化局表示，今年申請方式延續採紙本寄送或線上申請雙軌制，增加民眾報名便利性，並響應環境友善減低紙張使用量。民眾申請通過後，文化局除了免費提供申請者展覽空間，協助展覽行銷宣傳及展務行政工作外，還可額外提供最高1萬元供申請者辦理藝術推廣活動。

文化局歡迎藝術創作者依創作媒材選擇適合的場館進行申請，更多詳細資訊請至新北市政府文化局網站（https://www.culture.ntpc.gov.tw最新消息／徵件／申請／ 114年度新北市政府受理美術展覽申請）查詢下載，或逕至本府雲端櫃臺申辦e服務（https://service.ntpc.gov.tw/eservice/Index.action教育文化專區／查詢「受理美術展覽申請」）線上申辦，或電洽02-2950-9750分機116吳小姐詢問，紙本送件請寄至220703新北市板橋區漢生東路166號2樓。

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