穆迪、標普評等我國優異財政表現

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財政部1日指出，穆迪（Moody’s）4月30日發布確認維持我國主權信用評等為「Aa3」，展望「穩定」，標普（Standard ＆ Poor's）也在同日發布完整分析報告指出我國主權信用評等為「AA＋」，展望「穩定」佳績，肯定台灣穩健財政管理及堅實財政韌性。

財政部表示，穆迪認為台灣持續恪遵財政紀律及持續減少政府債務，提升財政效能；有效債務管理維持債務結構穩定，有助維持長期財政健全。標普則認為，儘管政府支出可能因高齡化及基礎建設需求持續增加，惟受惠於強勁稅收成長財政狀況良好，預測未來3年各級政府債務淨額占GDP比率將維持穩定趨勢。

財政部指出，標普預測，台灣受惠於全球電子產品需求回升帶動製造業出口及旅遊業復甦推動民間消費增加，2024年經濟成長率將由2023年1.3％提高至3％。標普及穆迪都認為，台灣半導體產業發展活絡且具高度競爭力，在全球半導體供應鏈居關鍵領導角色，加上以人工智慧（AI）、高速運算、5G、大數據分析及電動車輛等領域蓬勃發展，可望從積體電路長期發展中持續受益，支持台灣經濟發展韌性及競爭力。

財政部表示，2024年全球經濟預期呈溫和成長，惟仍深受地緣政治風險、通貨膨脹壓力及緊縮性貨幣政策遞延效應等因素影響，存在高度不確定性，除持續審慎管理國家財政及嚴守財政紀律，並將於兼顧財政穩健及經濟發展下，努力推動各項財政業務，共同打造台灣永續發展堅韌基礎。