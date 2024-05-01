G7成員國達成協議 2035年底前逐步汰除燃煤發電

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七大工業國集團（G7）成員國部會首長今天達成共識，決定在2035年前逐步汰除燃煤電廠。一些環保人士稱讚這項舉措意義重大，但另一些人抨擊「為時已晚」。

法新社報導，世界各國去年12月在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）中，承諾從煤炭、石油和天然氣轉型，而這次於義大利杜林（Turin）舉行、為期2天的G7會議是自COP28以來的首次大型政治會議。

G7成員國能源和環境部長在最終聲明寫道，G7承諾「在2030年代前半逐步汰除我們能源系統中現有的、有增無減的燃煤發電」。

然而，這項聲明留有迴旋餘地，表示各國可遵循「能將氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內、符合各國淨零路徑的時間表」。

聲明還為「有減排」的燃煤發電保有轉圜空間，這指的是有利用科技捕捉或限制碳排的發電廠，許多人嚴厲批評這種作法未經檢驗，且分散減少化石燃料使用這一目標的注意力。

路透社報導，消息人士指出，由於德日兩國的燃煤發電廠發電量都占其總發電量1/4以上，這一條款將為柏林和東京當局留下後路。

德國已立法訂下在2038年底前關閉燃煤電廠的最終目標，而日本尚未訂定日期。

據報導，確定時程的談判非常棘手。一些國家和許多環保人士一直推動在2030年結束燃煤發電，但嚴重依賴煤炭的日本不願意訂下日期。

來自義大利氣候智庫ECCO的柏加馬斯奇（Luca Bergamaschi）表示，在將杜拜協議轉化為國家政策方面，G7邁出「決定性的一步」。

然而，「國際石油變革組織」（Oil Change International）認為G7「未能通過」COP28後的首次考驗；「氣候分析」（Climate Analytics）政策研究所稱「2035年已經太晚」。

來自「氣候分析」的艾里斯（Jane Ellis）在一份聲明中提到：「其中許多國家早已公開承諾在2030年底前汰除燃煤，並且本來就只有少量燃煤發電。」

她還指出，「值得注意的是，天然氣沒有被提及」，儘管天然氣是過去10年來二氧化碳排放量增加的最大來源。

歐洲最大溫室氣體排放國德國不願放棄天然氣，而G7輪值主席國義大利也是如此，它正在投資新的國內天然氣設施。