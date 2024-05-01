台中市東區干城好宅1日接棒開工 預計2028年底完工

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台中好宅動土接力賽，繼今年中央公園好宅開工後，東區干城好宅1日接棒開工，預計2028年底完工！台中市長盧秀燕1日出席東區干城好宅動土典禮時表示，台中社宅進度超前，市府完工，加上興辦中的社宅，已邁入6,590戶，將以1萬戶為目標，加速推進。

盧秀燕指出，東區干城好宅規劃486戶，1日開工後，讓台中社宅完工加興建已達6,590戶。她也說，她有養兒育女的經驗，年輕時也曾為居住問題煩惱，如何讓青年朋友、弱勢族群，及原住民朋友落實居住正義，是她重要的施政目標之一；她感謝議員們支持及都發局長李正偉率領團隊，解決市民居住問題，使命必達。

台中市住宅發展工程處表示，「東區干城好宅」，位於台中車站生活圈，基地特色為文化、交通、商業、休閒、生活機能便利，達到All in One目標，且鄰近台中驛、帝國糖廠湖濱生態園區、樂成宮、綠川等文化古蹟。

當地只要步行5分鐘，可到達台中車站；假日及下班後可到秀泰影城、三井LaLaport，及鐵鹿大街等百貨市集；買菜可到新民市場、建國市場，占盡地利之便。

住宅處指出，「東區干城好宅」，以「生態綠島」為設計概念，地下4層、地上21層建築物；地面層設有店鋪、2樓為社會服務站、小作所、共享廚房、舞蹈教室、身心障礙社區式日間作業設施，引進專業團體進駐，是社區與附近住民共同分享與研習場所。3樓以上居住單元則提供1房型、2房型共計486戶的優質好宅。

上述建案由台中市住宅處主辦，台灣世曦工程顧問公司、閤康聯合建築師事務所執行專案管理及監造作業。華盛營建工程公司、開務聯合建築師事務所承攬統包工程及設計，預計2028年底完工。

有關台中好宅申辦政策，住宅處說，台中提供全國最優惠的「567777」社宅租金折數方案，今年3月4日更修正「台中市社會住宅出租辦法」，符合經濟或社會弱勢者的關懷戶續租期限，已從6年延長至12年，除原屋續租至12年，租期屆滿仍可再申請其它社宅，擴大照顧弱勢家庭。

另外，為協助65歲以上長者，市府推動「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，只要申請人與戶籍內直系親屬在台中市僅持有1戶無電梯的住宅，且該住宅符合「社會住宅包租代管第4期計畫」規定，即可由市府委託的包租代管業者包租，並按以屋換屋的方式，入住社會住宅，盼全面協助住戶，增加鄰里認同感，打造現代好厝邊。

與會者，還包括立法委員羅廷瑋、市議員劉士州、李中、林霈涵、鄭功進、陳雅惠、都發局長李正偉、社會局長廖靜芝、數位治理局長林谷隆、原民會主委楊馨怡、地政局副局長劉正倫、新聞局副局長陳瑜、東區區長吳忠聖，及多位在地里長均到場；另立法委員廖偉翔、副議長顏莉敏、市議員陳文政、賴義鍠也派代表出席。