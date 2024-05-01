聯合國助理秘書長：否認大屠殺歷史 危及波士尼亞和平

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聯合國助理秘書長延恰（Miroslav Jenca）30日表示，波士尼亞和赫塞哥維納（簡稱波赫或波士尼亞）近年廣受分離主義的威脅，還出現宣揚仇恨言論、否認滅絕種族罪和美化戰犯等現象，該國政府應以建設性方式解決歷史遺留問題。

延洽指出，防止滅絕種族罪行特別顧問2023年訪問波士尼亞時發現，該國一再受到分離主義的威脅，而且出現了宣揚仇恨言論、否認滅絕種族罪和美化戰犯的現象。

波士尼亞和赫塞哥維納由波士尼亞聯邦與塞爾維亞共和國兩個政治實體組成，其主要民族為波士尼亞克族、塞爾維亞族和克羅埃西亞族，三族分別信奉伊斯蘭教、東正教和天主教。

波士尼亞三族間在1992年爆發歷時三年半的戰爭，1995年7月，波士尼亞的雪布尼查（Srebrenici）爆發二戰後歐洲最嚴重的大屠殺。11天內，波士尼亞塞族軍警以及南聯盟派出的軍警攻擊雪布尼查，造成當地8000名平民死亡。

延恰重申，國際刑事法庭與國際法院都已經認定，當年在雪布尼查發生滅絕種族罪行。波赫必須尋求真相、加強對歷史的理解，並解決暴力在社會中的根源和持續影響，才能實現可持續的和平。

波赫主席團塞族輪值主席於4月25日致信安理會，強調近年來面臨的「嚴峻挑戰」，並稱挑戰危及國家運作和可持續性。有鑑於此，俄羅斯要求安理會就波赫近期局勢舉行通報會。

秘書長古特瑞斯不斷呼籲，該地區內外的所有人都應當反對仇恨言論和分裂言論，以及製造不信任和恐懼的說法。他同時表示，聯合國致力於支持波黑走向和解、建設和平與永續發展的道路。