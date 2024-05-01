IKEA一年內第3輪降價啟動！ 高層喊話：幫助消費者是一種承諾

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【中時新聞網 賴宇萍】全球通膨依然居高不下，讓民眾的荷包大縮水。瑞典居家用品與家具大廠宜家家居（IKEA）計畫從今（1）日起推出新一輪降價活動，好讓消費者依然能以有限的預算買下他們的產品。

這已經是IKEA一年內的第3輪降價。IKEA零售事業主管恩庫（Tolga Öncü）周二接受美國財經媒體《財星》（Fortune）獨家專訪時表示，「我們的創辦人癡迷於為擁有各種錢包的人提供支援」。IKEA創辦人坎普拉（Ingvar Kamprad）已於2018年過世。這位節儉的億萬富翁認為，每一種產品線都應該要有一種價格低到令人驚豔的產品。儘管決心為顧客提供價格超值的產品，但他堅持不能犧牲品質。

恩庫指出，在當前累計通膨率逼近30%的情況下，這是幫助購物者的大好機會，「不是一種促銷，而是一種承諾」。

這一輪降價將逐步在全球展開，周三（5月1日）起，加拿大、法國與南韓等國的數百種商品將率先降價。

在各種物價飛漲的情況下，IKEA能夠逆勢推動降價，主要原因在於公司並非上市企業。恩庫表示，由於IKEA不需要對眾多投資人負責，因此在以降低獲利能力為代價來多次降價時，得以擁有更多的靈活性。

IKEA母公司Ingka集團擁有全球90%的門市，但該集團尚未對降價的成本進行總體估計。不過在2023年9月起的會計年度一開始，Ingka集團已先撥出約11億美元（約新台幣360億元）來吸收這些降價成本。