上千旅客滯留金門機場苦等2天補嘸位 包圍櫃台怒嗆要加班機

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金門地區30日上午受濃霧影響，台金班機被迫取消達16班次，逾千人行程受阻；下午機場雖催復正常起降，但各航班幾乎班班客滿，可候補機位寥寥無幾；後雖立榮航空加開2架班機飛往台北疏運旅客仍杯水車薪，整日下來共有1315人滯留金門。今（1）日航班雖正常飛行，但也都幾乎客滿，尚義機場仍有上千名旅客焦急排隊等待候補，望眼欲穿回家之路。

今日下午，有些苦等了2天的旅客，在求助無門之下群情激憤，包圍航空公司櫃檯怒嗆機場人員對他們不聞不問，群起抗議要求增開加班機讓他們回家，場面一度緊張；為免發生衝突，數名航警見狀也立刻前往現場維持秩序，以防止衝突擴大。

激動的滯留民眾表示，他們從昨天等到今天，候補已超過2千號，詢問航空公司人員後只得到「不確定要等多久」、「請等號」的回覆，問航空公司可否幫忙開加班機，也只回覆需和政府單位協調；但打電話給縣府1999、找議員幫忙也都沒結果，打給民航局更扯，說正值午休時間，須等到下午一點半上班才能聯絡到人，讓上千人在機場一直等候，就是等不到人來幫忙。

不少金門當地民眾在網路上看到機場的情況後留言表示，「天候問題誰也不願意，她們昨天也等了一天，5點開始就有加班機了，沒處理的話加班機哪來的，也要考慮一下工作人員的辛勞 」、「起霧是所有金門人的會遇到的事情，可是我們也都默默地承受幾十年了；如果是過境旅客，請直接廈門飛台灣吧」。

金門航空站指出，今日離站共35班次，載客2910人，載客率達100.14％(含嬰兒7人)。立榮航空為疏運旅客，增加往台北加班機1架次，登記之候補序號明(2)日可繼續沿用。