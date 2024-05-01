「飛躍東區」拆除遭質疑程序不符 文化局研議補救辦法

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藝術家黃銘哲作品「飛躍東區」為1999年由北市規畫「敦化藝術通廊」作品之一，更獲得許多公共藝術獎，但4月23日遭台北市工務局移除，引起藝文界不滿發起連署要求市府重新決定去留，工務局表示，經文化局確認非屬法定公共藝術，藝術家太太聯絡約5次，期間並無表達不同意的意見。文化局表示，正研議此個案補救辦法。

黃銘哲日前在臉書直播作品被拆除的影片，遭藝文界批評，「飛躍東區」已設置該處長達20多年，曾獲得多項公共藝術獎，依照公共藝術設置辦法，公共藝術作品的的移置或拆除要經過審議會審議通過，且應召開小組會議決定去留，文化局卻稱該藝術品非屬法定公共藝術，擅自決定拆除，認為過程太過草率。

文化局解釋，該作品非公有建築工程百分之一經費設置，為本府「敦化通廊計畫」設置的系列作品之一，3月11日公園處會勘中，會議紀錄「誤植」文化局同意由公園處辦理移除，已於3月22日去函公園處請求更正。文化局長蔡詩萍亦親自致電藝術家了解狀況，並諮詢公共藝術專家學者研議補救辦法。

工務局表示，飛躍東區因係雕塑品，因此邀文化局至現場會勘，會勘時文化局確認該作品非屬法定公共藝術，不適用公共藝術設置相關辦法，主管機關非屬文化局，會中文化局建議由管理單位自行妥善處理，並建議公園處跟原創作者聯絡，確認後續處理方式。本處後續與藝術家太太聯絡約五次，確認運載方式與地點，期間亦無表達不同意的意見，故於4月25日將藝術品送回藝術家指定地點。