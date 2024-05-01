母親節送禮熱門選擇 超市量販保健食品補貨趁現在

健康意識當道，保健食品是母親節送禮的熱門選擇，尤以綜合維他命、益生菌、葉黃素最受歡迎，超市量販多款保健品祭出滿額現折，還可再抽按摩椅、行李箱，讓媽媽補充好體力、好氣色。 「全聯美麗節」、「全聯保健室」即日起至5月9日每周六、日、一，於實體門市買保養、美妝品、功能性保健食品，單筆每滿888元現折100元；臉部清潔保養每滿249元現折20元；而媽咪最需要的染髮劑，滿299元贈100福利點；加碼濃縮精補品每滿1200元現折120元，眾多商品再祭出第2件5折、買1送1，幫媽咪一次補貨。 全聯調查，2023年全聯功能性保健食品熱銷排行前10，包含綜合維他命、益生菌、葉黃素及關節保健食品，母親節祭出多件促銷。如「銀寶善存50＋綜合維他命65錠」一次買3盒特價1527元，平均每盒只要509元、「三多消化酵素Plus膜衣錠40錠」2盒特價520元，平均每盒260元、「Move Free葡萄糖胺150錠」2瓶特價1798元，平均每瓶899元。搭配每滿888元現折100元，每周六、日、一買最划算。 此外，隨著邁入高齡化社會，萌髮、染髮霜等商品業績逐年成長，長輩面對不斷長出的白髮，補染髮根在家DIY最省，全聯推薦「美吾髮漢芳染護髮染髮霜」買1送1，平均每盒234.5元、「IngreLux髮之鑰強韌活絡健髮精華」買1送1，平均每瓶494.5元。 家樂福母親節檔期購買桂格、天地合補保健飲品單品滿599元以上，最高可抽輝葉按摩椅3台，或輝葉律動機10台，及Hello Kitty 50周年運動行李箱200個；單筆購買天地合補純正官燕窩2盒，再送限量天地合補美顏飲6入1盒。 好市多精選保養保健品，推薦「銀寶善存50+ 女性綜合維他命」、「威德益生菌保護力配方」，和「力度伸維他命C+ D+鈣發泡錠」，美容養顏飲推薦「DV麗彤生醫醇耀妍修護美妍飲」、「明治膠原蛋白粉」，及「Webber Naturals蔓越莓濃縮精華膠囊」等，讓媽咪輕鬆進行體內保養。​