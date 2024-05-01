繼光香香雞進軍美國 開幕首周排隊人潮爆棚 台灣加盟釋優惠利多

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香傳50年、台灣本土炸雞第一品牌「繼光香香雞」，在全球佈局超過500家分店，事業版圖遍及加拿大、菲律賓、印尼等國家；今年將以美國南加州為主戰場，搶先於哈仙達崗（Hacienda Heights）開設美國一號店，開幕首周排隊人潮絡繹不絕！趁勝追擊、繼光香香雞預計於爾灣開設美國二號店，也將積極開放海外代理及台灣加盟！

炸雞以香脆多汁聞名的繼光香香雞，美國一號店歷經兩年籌備期，以美國當地飲食習慣及對美食多樣性需求設計餐點，以全新三大業態—炸雞、漢堡、創意手搖飲，攜手台灣知名手搖飲品牌「T PLUS」，推出果茶系列等飲品，要讓美國民眾在品嘗炸雞的同時，也能感受台式飲品的獨特魅力。

看好疫後餐飲蓬勃發展，繼光香香雞加速全球展店，積極開放海外代理及台灣加盟。香繼光集團表示，台灣下半年預計展店8至10家，提高整體市占率；同時，為歡慶美國店開幕，今年特別釋出「加盟創業利多方案」，只要在8月底前成功簽約成為創業夥伴，即享優惠價每組188萬元，現折10萬元，限量5組。

在拓展海外版圖方面，繼光香香雞進軍美國市場以南加州為主戰場，美國一號店開幕當天引爆排隊人潮、連續幾天依舊絡繹不絕的亮眼表現，吸引許多海外潛在代理商洽談合作，預計在10年內達到全球1000家店的目標，加速拓展全球事業版圖！

隨著母親節即將到來，為回饋廣大喜愛繼光香香雞的消費者，推出優惠活動「Crazy Friday買一送一」，5／2至6／2，消費指定商品即享買一送一！