為海上花火節開幕暖身 澎湖噴火電子武轎上街

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澎湖縣廟宇武轎涼傘文化推廣協會為迎接明（2日）晚正式登場的澎湖海上花火節，今晚8時率先在馬公市區舉辦「2024花火炫武遊西瀛武轎踩街開幕活動」，為花火節暖身，19頂宮廟的電子武轎，在馬公街上大展身手「招搖」踩街，沿街吸引了大批觀光客圍觀及拍照。

19頂七彩眩目，不時噴出熊熊火焰的電音武轎，在馬公石滬廣場集合，由縣長陳光復等貴賓點燃「起馬炮」揭開序幕後，就由「風櫃溫王殿」武轎班為首出發，有些還會噴火，並在重音樂伴奏下，途經中正路、右轉民生路、右轉建國路、左轉仁愛路、左轉民權路、右轉三民路、右轉民福路、左轉海埔路後，到達海埔和新店十字路口終點自動解散。

而各式七彩霓虹LED聲光奪目的電音武轎，搭配震耳欲聾的電子搖頭音樂，招搖過街，好不熱鬧，吸引不少民眾駐足觀賞，拍照留念，甚至跟著搖頭晃腦。尤其轎頂不時噴發熊熊火柱，非但吸睛，更像是熱浪撲來，在雨後顯得格外溫暖，也讓原本冷清市街氣氛頓時沸騰起來。

出動電子武轎共襄盛舉的廟宇包括有風櫃温王殿、案山北極殿、嵵裡水仙宮、林投鳯凰殿、龍門安良廟、菓葉聖帝廟、中寮代天宮、馬公中聖會、白坑玉聖殿、尖山顯濟殿、南甲海靈殿、赤崁龍德宮、後寮威靈宮、重光威靈殿、南寮保寧宮、湖東聖帝廟、潭邊東明宮、內垵內塹宮和鼎灣開帝殿共19個武轎會。 由於，去年4月20日花火開幕前夕的武轎踩街，在集結時刻正巧遇上30分鐘的大雨，讓原本安排的武轎踩街活動臨時叫停，曾引起部分武轎成員及民眾不滿，主張既已出動，就該風雨無阻，因此照常自行踩街。今年剛好又遇上類似氣候狀況，不過武轎總會昨就正式宣布，儘管氣象預報可能下大雨，但為不讓武轎迷失望，決議風雨無阻照常舉辦，呼籲信眾自己先準備好防雨的雨具，還好天公作美，氣候涼爽無雨。