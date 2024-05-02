中樞性早熟影響身心健康、增加罹癌風險，性早熟針劑治療解析

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「印象深刻一對姊妹，年紀差兩歲，但是妹妹突然快速成長，從原本的身高小姊姊半顆頭，短短兩年內大幅超越了姊姊。」收治案例的林口長庚醫院兒童內分泌科邱巧凡醫師指出，「檢查發現，妹妹有性早熟問題， 5歲多便出現乳房、陰毛發育的狀況，骨齡檢查也已達11歲，呈現明顯超前的現象。」

因為骨齡超前許多，導致預估成年身高只有139公分，符合健保給付性早熟針劑治療條件，經申請審查通過，小女孩開始接受每三個月施打一次性早熟針劑的治療。邱巧凡醫師說，治療過程中，妹妹的第二性徵明顯消退，長高速度也回歸正常狀態，療程結束後身高達到160公分，讓家人鬆了一口氣。

性早熟是指小小年紀就出現第二性徵，邱巧凡醫師指出，性早熟定義為女孩8歲前出現乳房發育或長出陰毛，10歲前初經來潮；男孩在9歲前出現睪丸長大、陰莖長大、長陰毛等，發生率女孩明顯高於男孩。邱巧凡醫師補充，家長較容易關注到的變聲、長喉結、長陰毛等性徵出現，通常已是男孩青春期發育中後期的階段，因此男孩的性早熟往往容易被忽略，或是延誤診斷與治療。

導致性早熟的原因很多，包括遺傳、飲食、女孩肥胖、環境荷爾蒙、其他疾病影響等。邱巧凡醫師說，有些孩童是因為罹患腦部疾病、腎上腺腫瘤、卵巢腫瘤、睪丸腫瘤等所致。由於性早熟的原因很多，所以需要仔細檢查、評估，並根據發病原因進行治療。

由於性荷爾蒙會促使骨骼加速成長所以性早熟孩童在一開始可能會長得較快，但是因為生長板的加速閉合，整體生長時間大幅減少，往往成年身高卻較為矮小。邱巧凡醫師提醒，在成長過程中，如果發現孩子的身高比同齡孩童異常高或矮，或是成長速度過快、過慢，都要提高警覺。

除了影響身高，性早熟還會對孩童造成長期的身心健康影響。邱巧凡醫師說，研究顯示，相較於沒有性早熟的孩童，性早熟孩童在成年後有較高的機會罹患肥胖症、代謝症候群、糖尿病、高血脂、高血壓、心血管疾病等疾病。女生也有較高機會罹患多囊性卵巢症候群，容易導致不孕。更值得留意的是，愈來愈多研究顯示性早熟還會增加罹癌風險，例如乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌、睪丸癌及攝護腺癌等。

「研究發現，初經越早的女性，罹患乳癌的風險越高，而且惡性度較高。」邱巧凡醫師說，「根據2012年刊登在柳葉刀-腫瘤學雜誌(The Lancet Oncology)上面一個來自117個流行病學研究，分析近十二萬名乳癌患者與三十萬健康成人的資料，發現初經每提早一年，罹患乳癌的機率提高5%；每晚一年停經，乳癌機率提高2.9%。也就是說，雌激素暴露的時間越長，乳癌風險越高(1)。」因此治療性早熟，除了讓孩童能正常長高，更重要的是希望減少未來的疾病風險。

心理層面方面，性早熟孩童因為過早出現第二性徵，外觀明顯與眾不同，較容易遭受同儕異樣眼光，相對承受較多心理壓力、容易社會適應不良，有研究發現性早熟孩童遭遇霸凌、騷擾、性侵等事件也高於一般正常發育的孩童，這些都是值得注意的問題。

中樞性早熟該怎麼辦？

懷疑孩童有性早熟的狀況時，務必盡快就醫檢查。邱巧凡醫師說，利用理學檢查、超音波、骨齡檢查、血液檢驗、荷爾蒙測驗等綜合評估，確立性早熟原因以及影響程度，才能決定合適的治療方式。

針對中樞性早熟，目前主要以「性早熟針劑」治療，邱巧凡醫師解釋，性早熟針劑內含性釋素類似物（GnRH analogue），能與腦下垂體的促性腺激素釋放荷爾蒙（GnRH）接受器結合，經由去敏感化的機轉，達到抑制下游黃體化刺激素與濾泡刺激素的分泌，進而阻斷性荷爾蒙的製造。

「如果把GnRH接受器比喻成鎖頭，GnRH就像一把鑰匙可以發揮作用，促使黃體化刺激素與濾泡刺激素的分泌。」邱巧凡醫師說，「性釋素類似物類似另一把鑰匙，當性釋素類似物先佔據鎖頭時，GnRH便無法進入。如此一來，便能抑制黃體化刺激素與濾泡刺激素的分泌，阻斷性荷爾蒙的製造，避免性早熟繼續進展。」

性早熟針劑治療能有效抑制性荷爾蒙的製造，且安全性高。邱巧凡醫師說，臨床上會根據個別孩童的狀況，決定療程時間，一般而言，女生多數會治療到國小高年級，男生多數會治療到國中階段。

因為給藥途徑是皮下注射，孩童在治療前難免會擔心害怕。邱巧凡醫師說，目前國內有兩種劑型(三個月注射一次的長效劑型以及一個月注射一次的短效劑型)，長效劑型的優點是可以減少注射次數與回診次數，大幅提升治療的便利性。絕大多數孩童在開始治療後，都能接受此治療模式以及注射引起的短暫疼痛與不適。

貼心小提醒

邱巧凡醫師說，性早熟不只會影響身高，還會影響心理健康，且增加成年後罹患代謝症候群、糖尿病、高血脂、高血壓等問題，甚至提高乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌等風險。在孩子的生長過程中，照顧者要持續留意生長狀況，長得太高、太矮、太快、太慢，或是不對的年齡出現第二性徵都要提高警覺。如果有任何疑問，請及早至「兒童內分泌科」就診諮詢與評估。

【本文由「照護線上」授權轉載】