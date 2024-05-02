新能源車公共充電市場與技術發展趨勢

隨著PHEV和BEV的普及和市占率不斷成長，目前充電設施的數量仍不足以舒緩車主的里程焦慮，不僅降低尚未購買PHEV及BEV的消費者的購買意願，更影響充電營運商的營運效益，以及國家在電動化轉型的速度。因此，中國大陸、歐洲、美國除了將電動車產業視為國家重點發展項目之外，同時也加速推動充電樁的建設，促使全球公共充電市場處於快速發展階段。從主要國家的發展策略和現況來看，TrendForce預估，每年公共充電點的CAGR（年複合成長率）超過60％。其中，以2023年全球充電點保有量為例，中國大陸、歐洲與美國就占90％，因此未來公共充電點保有量的成長高低將取決於這三個主要市場發展。

●主要國家充電設施發展目標與相關補貼

各國政府、廠商與社會各界都在積極推動電動車和充電基礎設施的發展，中國大陸、歐洲與美國可說是三分全球充電樁的市場。首先，大陸是充電樁保有量市場成長的主要推動者，政府採取一系列政策措施推動新能源汽車發展，並積極支援公共充電基礎設施的建設。目前大陸公共充電市場規模龐大，充電樁數量和覆蓋範圍持續增長，各省政府透過實施一次性的充電設備建設補貼，或依輸出功率給予的營運補貼等措施，鼓勵私營廠商和投資者參與充電基礎設施建設。

歐洲各國資源與新能源車發展步調不一致，也造成各國政府的充電設施補貼政策或激勵措施之差異。以充電點數量較多的荷蘭與法國為例，荷蘭大多數地區的居民可要求在其居住地或工作地點免費安裝充電樁，法國居民購買或安裝充電樁可獲得960歐元稅收減免，房屋產權所有者可獲得50％補貼；同時，歐洲各國持續推動充電基礎設施的建設，包括在城市、高速公路、停車場等地點設置充電樁，以提供更便捷的充電服務。

美國2021年11月美國政府發布《兩黨基礎設施法案》，計劃維修、升級與更新國家交通基礎建設，然截至2023年底，美國的充電點僅約17萬個（一座充電樁可能有一個以上的充電點），遠落後預期的目標。除了充電設施不足之外，美國油價每公升不到1美元，相較歐洲各國與中國大陸便宜許多，也造成民眾沒有強烈換購BEV或PHEV意願。除了上述主要國家的參與之外，其他國家如日本，目標在2030年達成東京都住宅安裝6萬座充電樁，同時規定2025年開始，新落成的住宅必須設有充電樁，同時在2023年提高舊屋住宅安裝充電樁補貼，龐大的商機使得全球充電市場整體呈現出蓬勃發展態勢。

●全球公共充電技術發展路徑

公共直流（DC）快速充電設施的設置，可比交流（AC）充電設施更能滿足PHEV與BEV車主對充電速度和便利性的需求，目前大陸在公共直流快速充電市場布局最積極，其直流快速充電樁已占公共充電樁總數43％，其次為歐洲15％、美國19％。

TrendForce表示，提高充電功率可透過提高電壓或電流的方式，電壓方面，有些車廠為了盡可能縮短充電時間，推出電壓電池800V（Voltage）新能源車，藉由提高電壓以支援更高功率的充電。電流方面，從早期的160A到現在250A，甚至還出現600A的充電樁。然而，在電阻與時間不變的前提下，電流越大，電熱越大。由於電流上升會增加充電纜線的發熱量，導致溫度迅速升高，持續高溫會損壞充電樁，更嚴重者還會引起安全事故。大電流的充電安全問題也帶動液冷超充技術成長，

大電流充電過程會使充電樁的發熱量明顯增加，傳統作法是增加導體的截面積，導體也就是充電纜線，此方法會導致充電樁的纜線變得更厚重且靈活度降低，進而影響用戶的使用體驗。而液冷散熱技術的纜線的截面積可大幅度減小，重量更輕。不過，受限於液冷散熱技術和成本門檻較高，目前能推出液冷充電樁的廠商並不多。除了華為近期推出充電功率高達600kW的液冷充電樁，台灣的充電營運商旭電馳科研擁有台灣最多96支液冷散熱充電槍，其充電電流可高達500A，除了能滿足車廠設定的最高充電功率之外，更可增加營運商的營運效率。

整體而言，除了傳統的快速充電技術外，一些新興技術也開始應用於充電領域，例如無線充電技術。美國於2023年底時在底特律完成一條總長度約400公尺的無線充電道路，中國大陸及歐洲也相繼建立無線充電的示範區域，也許未來各國可以透過無線充電技術提供更加便捷的充電方式，再進一步擴大PHEV及BEV的成長。