Fed鷹森森市場詭譎

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美國2年期公債殖利率走勢

聯準會（Fed）於台北時間2日凌晨發布利率決策，在此前夕出爐的聘雇成本指數高過預期，市場憂心Fed主席鮑爾恐因通膨頑固大唱鷹調，美股全面重挫。Fed傳聲筒發文指稱為壓制通膨，Fed會對高檔利率保持耐心。

美國勞工部4月30日公布第一季聘雇成本指數（ECI）升幅達1.2％，高於去年第四季的0.9％，也遠超出預估的0.9％。公私部門薪資激增，意味通膨壓力將隨之升高，重創美國股債。

美股30日四大指數全黑，道瓊指數、標普指數、那斯達克指數及費半指數收跌1.49％、1.57％、2.04％和1.94％。道指摔掉570.17點，寫下去年3月來最大單日跌幅。

總結4月，道指、標指及那指皆墨，分別收跌5％、4.2％和4.4％。道指終結連續五個月漲勢，標指與那指月線則是去年10月以來首度翻黑。

對利率政策敏感的2年期美債殖利率，30日飆破5％達5.03％，觸及去年11月來新高。5月1日2年期與10年期美債殖利率在觀望氣氛下，各自持平在4.69％、5.037％附近。

被封為「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，美國今年首季通膨的頑強程度超乎預期，Fed料延後降息。Fed官員可能在最新聲明強調，對於基準利率維持在22年高點的時間比預期長，他們做好準備。

鮑爾可能重申2周前釋出的訊息，強調近來的數據無法提振他們對通膨持續朝2％目標回落的信心，恐怕得花更多時間方可達標。

鮑爾在本次例會如何陳述利率展望會是焦點。華爾街分析師大多認為，今年內仍可能降息一到二次，但缺乏經濟走疲的鐵證下，還是有較大的變數，有分析師預測Fed今年降息機率為零。

不過，蒂米羅斯在文中提到，美國聯準會貨幣立場完全轉鷹，即示意升息機率大於降息的風險偏低。Fed轉鷹不可能一步到位，還要加上新的供應衝擊，如大宗商品價格飆漲、薪資有加速成長跡象、大眾預期高通膨趨勢仍將持續。

而Fed預告過即將放慢縮減7.4兆美元資產負債表步調，分析師預期Fed應會在本周例會，正式宣布縮減縮表規模，另有人認為會在6月例會宣布。

（相關新聞見A7、A8）