美超微上季營收 低於預期

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AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Supermicro）1日公布第三季財報，在AI需求強勁帶動下，單季營收38.5億美元、年增200％，並再度上修全年營收預期，由原先的143億～147億美元，提高至147億～151億美元。美超微對AI前景持續抱持樂觀，有望帶動仁寶、緯創、雙鴻、奇鋐、博智、麗臺、優群等台系供應鏈後續營運動能。

Meta、微軟和Google等巨頭相繼公布新一季財報，持續擴大資本支出，市場預期美超微本季財報仍會優於上一季，但上季財報（截止至3月31日）公布營收略低於華爾街預期，1日早盤股價一度重挫逾13％。

美超微先前預期第三季營收介於37～41億美元，EPS落在5.2～6.01美元，全年營收從預估的100億至110億美元，提高到143億至147億美元。

隨新一季財報出爐，美超微第三季營收來到38.5億美元，年增200％，雖低於預期的39.5億美元，但EPS6.56美元優於市場預估的5.78美元，較去年同期的1.53美元大增。

美超微指出，第三季營收再創新高，在AI基礎建設需求強勁下，預期第四季營收將介於51億美元至55億美元，EPS落在7.2至8.05美元，並再度上修全年營收至147億美元至151億美元。

美超微今年以來持續拓展旗下產品組合強化AI布局，先在MWC 2024展會中大秀肌肉，鎖定AI邊緣運算推出新解決方案Supermicro Hyper-E伺服器。

在3月舉辦的NVIDIA GTC 2024大會上，美超微再度宣布推出基於Blackwell架構機架，透露正強化旗下HGX H100/H200 8-GPU系統，為B100 8-GPU做好準備，甚至加強至能支援B200，縮短交貨時間。

美超微執行長梁見後說，美超微具備1kW GPU融入各種風冷和液冷系統的專業知識，透過直接晶片液體冷卻技術，將提高最新GPU的散熱設計功率（TDP）；加上每月5,000個機架規模的生產能力，有望率先部署輝達Blackwell GPU的全機架叢集。