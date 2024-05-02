AI拉貨猛 伺服器ODM台廠吃補

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受惠歐美CSP（雲端服務供應商）及資料中心對AI伺服器需求增溫，美超微（Supermicro）看旺AI伺服器／高速運算及整機櫃之IT解決方案等業務後市。伺服器主要ODM業者如緯創、仁寶，皆可望在美超微拉貨需求加持下，營運動能看旺。

美超微在ODM Direct（ODM直接銷售）競爭對手如緯穎、廣達及富士康，對第二季及全年度的AI伺服器業務動能均展望樂觀，法人預期，美超微在整體AI伺服器需求強勁下，對相關台系供應鏈拉貨力道將穩健增溫。

緯創在達H100系列與第二季中下旬逐步量產的H200系列，皆占前段產能優勢，AI GPU相關產品線繼今年第一季亦有年、季雙增動能，並看好第二季續有兩位數季增長，緯創樂估全年在該領域業務將有三位數的成長力道。

緯創規畫擴建的新產能中，新竹湖口的一、二廠擴增產能上一季陸續開出，竹北的AI智慧園區全球營運總部下半年落成啟用後，涵蓋AI／5G／伺服器等研發、高階產品先期製造及5G智慧工廠等資源將加入營運。

仁寶持續強化AI投資布局，在AI伺服器方面，今年相關產品線比去年更多，至少占整體伺服器營收20％水位，整體伺服器今年有望成長30％～40％，且公司打入歐洲二線（Tier 2）資料中心供應鏈，受惠地緣政治迎來部分轉單效應。仁寶強調，在AI的布局不僅於伺服器、筆記型電腦、手機、穿戴裝置、醫療等產品端遍地開花，更將AI能力運用於智慧生產與製造。

麗臺去年引進美超微兩大供應商大訊及肯微入股後，美超微執行長梁見後因個人持有大訊及肯微股權，間接持股麗臺，使麗臺在這一波熱潮中受矚，不過預期三方合作效益尚需時間重整資源與步調，對麗臺營運利多，估下半年發酵。