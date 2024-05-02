三大政府基金Q1賺逾6,000億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

政府基金第一季大賺6,000億元 大放異彩

快樂五一勞動節！三大政府基金1日公布3月收益逼近3,000億元，其中，勞動基金收益衝高至2,422億元新高，累計第一季三大基金收益達6,088.2億元，創歷史同期新高，更達成去年全年收益數的69％比重。

全球股市3月強強滾，尤其美台股市表現十分驚艷，台股大漲7％，挹注勞動基金、國保年金及退撫基金等獲利創高；另，政府基金自營操作靈活，趁外資回補，逢高獲利了結，美化帳面。

勞動基金運用局1日公布勞動基金3月收益數衝高至2,422.1億元，寫歷史單月新高，累計第一季評價後收益數為4,949.6億元，收益率8.3％，穩定增長。其中，新、舊制勞退基金，第一季收益各為3,331.1億元、847.3億元，收益率各為8.22％、10.11％；舊制勞退基金規模為1.02兆元，收益率10.11％；勞保基金收益731.4億元、收益率8.59％。另受衛福部委託管理的國保年金收益為419.4億元、收益率為8.46％；受農業部委託管理的農退基金收益，收益率為7.74％。

勞動基金運用局指出，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（103年～113年3月）平均收益率為6.23％，同期間，國保基金平均收益率為6.7％，長期投資績效均穩健。退撫基金3月收益表現也相當亮眼，達322.9億元新高，推升第一季收益達719.2億元、收益率8.57％。在中長期績效表現方面，以112年12月31日為基準日，近3年、5年加權平均年收益率分別為6.13％、7.33％。

展望後市，勞動基金運用局表示，通膨數據反覆，各主要國家利率水準仍維持高檔，加上地緣衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾；將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及調整投資部位，強化基金運用效率，提升基金長期投資效益。（相關新聞見A3）