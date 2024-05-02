經部不甩立院 依法調漲電價

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蔡政府電價調漲時序

經濟部不甩立法院凍漲電價決議，以依《電業法》行政為由，不配合。國民黨團1日再出招，宣布將透過修法、凍結經濟部及台電預算形成實質法律效力與壓力，並將於3日院會中，將《電業法》49條修正草案逕付二讀，將未來電價漲跌都須經過立法院同意正式入法，修正草案一旦三讀通過，電價漲跌與否，須經立法院點頭、監督。

民進黨團幹事長吳思瑤捍衛行政權表示，電價屬行政機關權力，立法權不能超越行政權，違反憲法行政、立法權力分立原則。

為反對電價調漲，國民黨團與民眾黨團於立法院分別提案，要求電價凍漲，4月30日經表決後，以59比50人數優勢通過，民進黨團無力否決。雖然決議文屬建議性質，對行政部門沒有約束力，但是，國民黨團認為，立法院是民意最高機關，最高民意機關通過的決議，行政部門怎麼可以不予理會，還推給《電業法》規定。

國民黨團決定提出《電業法》49條修正草案，將「電價的漲跌都須要經過立法院同意」正式入條文裡。國民黨團總召傅崐萁指出，國民黨團將在3日院會中抽出《電業法》49條修正草案並逕付二讀，他預料屆時民進黨一定會阻擋、拉下並凍結國民黨團所提決議，進入一個月的協商冷凍期，一個月後才能夠三讀通過。

但傅崐萁表示，國民黨還有一招，即經濟部預算書送來後，下個會期審查預算，在預算審查時，除了員工薪資及必要項目以外，其他預算考慮全數予以凍結。

對國民黨的出招，吳思瑤強調，經濟部是依法行事，立法院通過的決議給予行政機關不同意見與思考方向，「但決議不能取代法律」，電價調漲仍屬行政機關權力，立法權不能超越行政權。至於藍營正式提出修法案，她說，這是在野黨權力，但若打算透過強行修法，恐怕是再次踰越權力分立原則。