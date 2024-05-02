漲電價爆衝突...立法品質恐低落

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電價凍漲一案引爆立法、行政部門衝突。繼經濟部不甩立法院凍漲決議後，藍營揚言將修法、凍預算，逼迫行政部門低頭。而電價調整決議若回歸立院做最終決議，恐會抹煞第三方審議會的全面性，也將導致行政、立法烽火遍地，杯葛、議事空轉等也將再度上演，立法品質恐低落。

為讓電價凍漲形成約束力，國民黨團提出《電業法》第49修正案，要求電價調漲決議，須經立法院審查，3日更將提案抽出逕付二讀。若表決順利，預計民進黨將提出朝野協商，全案進入1個月協商冷凍期。因新任閣揆交接，準行政院長卓榮泰赴立法院進行施政報告、NCC人事同意權等案，立法院於5月底會期結束後，可能進行延會，屆時《電業法》修正案有望三讀通過。

事實上，電價凍漲案屬決議案，只是展示民粹政治的一環，對行政部門沒有實質約束力，真要形成實質效力，必須透過《電業法》修法，但如此一來，卻會出現立法權僭越行政權的疑慮。

黨政人士說明，基於行政、立法權分立，立法院有審查法案、預算等權力，但也須保留行政部門執行重大政策空間。若《電業法》強行通過， 依《憲法》規定，行政院對立法院決議的法律案、預算案等，若有窒礙難行處，可經總統核可移請立法院覆議，也就是說，經濟部若認為電價是否調漲由立法院做最終決議不合理，仍可提出覆議案。

不過可以想見，行政部門與立法院將形成互不信任、烽火遍地的局面，杯葛衝突與議事空轉會讓法案三讀效率下滑，立法品質低落的問題可能不是全民期待。