為優化扣繳制度 政院今擬通過所得稅法修正

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為優化扣繳制度，行政院會2日預計通過《稅得稅法》修正，重點包含將未依規定辦理扣繳問責對象，從原本公司負責人，改為公司本身。

財政部本會期有三大優先法案包含《所得稅法》、《營業稅法》、《海關進口稅則》，後兩者日前通過行政院會並送立法院審議。

外界屢次質疑，以自然人為扣繳義務人，恐承擔過鉅扣繳責任，例如過去曾有某興櫃公司因一時疏忽，在給付大陸公司貨款時未辦理扣繳，遭國稅局查獲後，將這筆帳算到公司董事長頭上，慘遭開罰上億元。因此根據財政部所提出的《所得稅法》修正草案，將扣繳義務人範圍，由負責人與應扣繳單位主管等自然人，修正為給付所得營利事業、機關、團體等組織。

當公司未依規定辦理扣繳時，可限期補繳、補報並處一倍以下罰鍰；未在限期內補繳等情況，可處漏稅額三倍以下罰鍰。

二、草案比照居住者扣繳的處理方式，增訂非居住者扣繳稅款繳納、憑單申報及發給期限，遇連續三日以上國定假日得延長五日。

三、修正未依規定填報憑單罰則，賦予稽徵機關得於一定裁罰金額範圍內衡酌具體個案違規情節輕重，給予不同程度處罰的裁量權，即未來將給予彈性，國稅局可按照違章規情形，在法定1,500元至2萬元間裁罰，不再硬性規定裁罰20％。

官員說，2日會通過的版本僅微調，與財政部草案大方向不變，修法最終目的就是為了優化扣繳制度。

此外，1日勞動節為年度所得稅開徵的日子，今年報稅有三大不同，包括基本生活費提高至20.2萬元、年滿18歲成年可獨立報稅，及新增CFC申報個人受控外國企業獲利所得要報稅；並增加查調資料稅額估算表及附件上傳的兩項新措施。財政部次長李慶華透露，線上申報1日凌晨上線，不到上午9時30分，完成申報者約11萬戶，也有將近100萬戶已完成所得資料的查調。