給勞工更安心的退休生活 賴清德：1,300億挹注勞保基金

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民進黨主席暨準總統賴清德1日表示，民進黨過去推動包括推動《勞工保險條例》修正，逐年調升基本薪資，今年也編列1,200億元公務預算挹注勞保基金；他承諾會持續打造更友善勞動環境，運用所有政策鼓勵企業加薪，6月試辦的彈性育嬰假不排除視試辦情形再擴大。

面對新型態的就業環境，以及科技趨勢、供應鏈重組的挑戰，賴清德指出，政府接下來任務只會更多，如何打造新型態、更多元且彈性，符合當前勞動趨勢的體制，營造更友善的就業與日常生活平衡，都是未來重要課題。

賴清德1日在民進黨中常會表示，五一是勞工年度的重大節日，也是表彰勞動者對社會和經濟的所作貢獻的最好日子，民進黨曾推動《勞工保險條例》修正，也推動可攜式的退休金帳戶，都是為了給勞工更安心的退休生活；基本薪資也逐年穩健調升，當前也有《最低工資法》制度保障，未來調升基本薪資會更透明。

今年政府也編列1,200億元公務預算、疫後特別預算100億元，挹注勞保基金，政府自2020年起迄今已編列總計2,670億元預算撥補勞保基金。

賴清德並表示，預計6月開始試辦的彈性育嬰假，未來視試辦情形再擴大。此外，政府將推動包容性的經濟成長，運用各種政策工具，讓大中小微型企業之外，所有勞工、弱勢者也能得到政府的照顧，政府也會運用所有政策，鼓勵企業加薪，分享經濟成長的果實。