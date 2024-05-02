半導體檢測三雄 業績全面爆發

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檢測分析三強第一季營收

AI、HPC（高效能運算）需求強勁，推動台積電除推進先進製程外，對先進封裝CoWoS採取擴大產能建置動作，市場法人看好，在先進製程及先進封裝需求不斷推升下，半導體新品需配搭前期檢測能量，將同步大幅提升，台系半導體檢測分析三強閎康、宜特及汎銓，今年營運表現可望全面續強。

閎康、宜特、汎銓今年第一季營收皆繳年增佳績。宜特首季營收年增近9％，突破10億元大關，創歷史新高，單季每股稅後純益1.8元，年增近4成，也創歷史同期新高。閎康、汎銓第一季營收也分別拿下5.63％、6.57％，營運表現亮眼。

業者表示，台積電去年3奈米僅一家客戶蘋果，但今年包括英特爾、超微、聯發科等大廠開始擴大下單3奈米家族，也因為客戶首度於新製程進行投片，半導體檢測分析將因而同步受惠。

由於目前正處於AI產業硬體建置高峰期，晶片設計複雜度提升，故障分析（FA）的需求將快速增加。閎康早已與晶圓代工大廠建立了緊密的合作關係，隨著客戶取得高速運算晶片大部分的市場份額，相關晶片的檢測需求也將增長。

市場法人也指出，閎康在營運上掌握AI、HPC相關動能，且該公司也是同業中最積極進行日本布局，隨著海外營運貢獻增加，看好該公司第二季營運可望持續提升。

汎銓也表示，受惠國際半導體相關大廠推進先進製程研發，加上公司穩步擴大檢測分析團隊，汎今年仍擴增整體檢測分析量能、加速啟動海外市場布局計畫等，包括旗下竹北營運二廠新據點已正式啟用，並持續掌握最新分析設備進廠及完成新機台驗收後投入營運貢獻，同時維持第三季加入日本分析新營運據點目標，希望為今年營運創造明顯成長。

宜特主要受惠於AI、先進製程和封裝技術、車用電子、太空元件驗證以及5G/6G高速通訊等趨勢持續推動了材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）的需求，由於該公司去年以來持續在AI及車用領域的接單有斬獲，市場法人看好，該公司今年第二季營運正向，且下半年營運可望持續成長。