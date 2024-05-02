520行情 名師多空對戰

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台股多空概況

台股反彈1,268點，惟遭遇美股四大指數4月30日重挫，科技股將首當其衝，即將迎接新任總統賴清德520就職典禮之際，台股三名師對5月行情看法分歧，第一金投顧董事長陳奕光最為樂觀，看好政府基金、投信雙護盤資金力挺台股，有望在520前突破前高再創新高。

陳奕光樂觀看好台股520行情的理由是內資勢力不容小覷，今年政府基金、投信雙護盤資金打敗外資。

他解釋，今年以來，台股指數大漲2,465.79點，漲幅13.75％，4月30日收在20,396點，收在月線之上，同一期間，八大公股行庫及投信合計買超台股逾3,000億元、達3,051億元，反觀外資卻是賣超1,229億元，凸顯內資控盤能力戰勝外資，外資在台股的勢力削弱。

陳奕光表示，台股本波將有望靠著金控股、金融股及重量級電子股帶領下，在520之前突破前高20,833點，寫下新猷，蔡英文總統的歷史定位完美收官。

康和證券投資總監廖繼弘認為，台股反彈千點之際，成交量萎縮，4月30日台積電尾盤下殺10元，成交值也才僅激出3,645億元，量縮對大型股不利，對有特殊題材、中小型行股、低價股及高股息等有利。

廖繼弘表示，台股此波修正走勢較美科技指數強勢，主要是台積電只拉回至月線下，AI族群轉弱整理時，金融類股和傳產股轉強撐盤，讓行情力守在季線上反彈，大盤中期漲多拉回震盪換手、類股輪動調整，有利中長多行情穩健續航，台股目前進入中期整理，台股看2萬到20,883點區間震盪。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電下修半導體成長率、聯準會降息預期延後、消費電子需求不振、5月又逢繳稅旺季，通膨雜音多，6月12日美國FOMC會議恐下修利率點圖，預期5月台股在多空拉鋸下，指數將在月線及季線之間來回震盪，操作上建議選股不選市。

黎方國表示，AI長線展望正向，5～6月電子產業題材十足，是推動台股反彈的利多催化劑，包括有美東時間5月14日的Google I/O開發者大會、5月21～23日微軟Build開發者大會、6月11日～15日蘋果WWDC開發者大會。

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