4月新開戶 8成是年輕人

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證交所1日公布4月台股新開戶數達56,394人，帶動累計總開戶數衝高至1,277萬6,953人；其中，4月新開戶年齡在40歲以下達到45,679人、占比高達81％，顯示台股投資人結構持續年輕化。

台股4月「有驚無險」，最後月線小漲，外資偏空操作，整月賣超1,495.31億元，內資由投信及官股券商買盤支撐，扮演最大功臣，投信4月買超547.95億元，八大官股券商也買超333.06億元。

不只兩大內資護衛隊積極加碼，代表散戶的融資餘額也增加70.69億元，螞蟻雄兵持續挺進台股，繼3月台股集中市場成交值直逼10兆元之後，4月仍有9,26兆元，市場交投熱絡的情況，從台股開戶數頻創新高可看出端倪。

證交所最新公告，4月台股新開戶數為56,394人，就各年齡層0～19歲、20～30歲、31～40歲、41～50歲、51～60歲、61歲以上及法人來看，分別增加10,946人、22,613人、12,120人、7,079人、2,217人 、759人及660人。

其中，代表年輕人、年齡層40歲以下的族群，4月開戶數增加45,679人、占總開戶數56,394人比重高達81％；且40歲以下累計總開戶數達412萬5,948人，占累計總開戶數比重達32.42％，與證交所110年3月首次在官網公告此數據，當時40歲以下占總開戶數僅29.7％，約三年時間增加2.72個百分點，從低於3成蓄勢朝三分之一邁進。

至於61歲以上投資人族群總開戶數占比，前幾年仍維持在3成以上，隨著年輕人開戶數持續增加，近來已降至3成以下，4月再滑落至29.78％。

不只國內自然人開戶數一路創高，法人開戶數也是創高，4月法人總開戶數為95,898戶，以近來法人一年開戶數達5,000戶來看，年底將有機會挑戰10萬戶大關。