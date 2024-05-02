AI投資有成！亞馬遜 首季淨利翻2倍

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全球企業擺脫去年不景氣後，近日再度擴大線上廣告支出，再加上亞馬遜投資AI有成，強化AWS雲端服務內容，促成上季（1至3月）總營收創新高，淨利104億美元較去年同期增加2倍以上，激勵1日早盤上漲逾3％。

亞馬遜上季營收年增13％至1,433億美元，創下歷年同期新高，且高於華爾街預期的1,425億美元。上季營業獲利153億美元，較去年同期增加2倍，其中有62％來自AWS雲端部門。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）表示，上季營收創新高主要是因為近來積極投資AI創新，強化亞馬遜電商平台、Prime會員服務及AWS雲端服務內容。

亞馬遜去年11月推出AI聊天機器人Amazon Q，如今應用到AWS雲端服務。今年初又在手機應用程式推出AI網購助理Rufus，協助用戶尋找網購商品。

AI新功能促成AWS雲端部門營收在上季年增17％至250億美元，優於華爾街預期，且部門營業獲利較去年同期增加84％。目前該部門年營收約在1,000億美元，但賈西看好AI商機加速AWS營收成長。

賈西表示：「我們即將迎接龐大商機。我想科技業已經很長一段時間沒見過像AI這樣的發展機會，至少從雲端運算市場起飛以來就沒見過，可能是網際網路誕生以來最大發展機會。」

今年以來全球經濟環境好轉也讓線上廣告需求回溫，推動亞馬遜線上廣告營收在上季年增24％至118億美元，優於華爾街預期。這是亞馬遜在Prime Video線上影片插入廣告後發布的首季財報，分析師看好未來線上廣告業務加速成長。

亞馬遜4月30日預期本季總營收約在1,440億～1,490億美元之間，約較去年同期成長7％至11％，但低於華爾街預期的1,502億美元。本季營業獲利約在100億～140億美元之間，較去年同期的77億美元大幅成長。