AI晶片獨木難撐…超微 本季財測不如預期

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超微（AMD）上季（1至3月）受惠於AI需求，營收54.7億美元優於華爾街預期，且與去年同期相比轉虧為盈，但本季財測和市場展望不如預期，使公司股價1日早盤下跌7.99％。

超微上季達成淨利1.2億美元，經調整後EPS為0.62美元優於華爾街預期的0.61美元。超微預期本季營收約在54億至60億美元之間，中間值57億美元較去年同期成長6％，但略低於華爾街預期的57.3億美元。

超微歷經半導體產業低迷後，終於在上季恢復獲利，主因是MI300系列AI晶片大賣推動資料中心部門營收年增80％至23億美元。超微執行長蘇姿丰表示，去年底超微推出最新MI300X晶片以來，銷售額已突破10億美元，主要客戶包括微軟、Meta、甲骨文等科技大廠。

蘇姿丰在1月曾預期，今年超微AI晶片營收可達35億美元，稍早調升為40億美元。瑞銀全球研究分析師艾克利（Timothy Arcuri）表示：「我們認為今年超微AI晶片營收預期50億至60億美元還算保守。」

超微MI300系列晶片被視為輝達H100晶片的直接競爭對手，但輝達已在今年3月發表新一代AI晶片架構Blackwell，令超微不得不加快腳步。蘇姿丰表示超微已在研發新一代AI晶片。

超微旗下銷售PC晶片的客戶部門同樣受惠於AI浪潮，部門營收在上季年增85％至14億美元，再次證明全球PC市場已恢復成長。超微推出的PC晶片能在本機執行AI運算，瞄準日漸擴大的AI PC需求。

但超微AI晶片以外的事業每況愈下，其中遊戲機晶片部門營收在上季年減48％至9.2億美元，低於華爾街預期的9.7億美元。2022年超微收購賽靈思（Xilinx）後建立的嵌入式晶片部門營收也在上季年減46％至8.5億美元，同樣低於華爾街預期的9.4億美元。