銅價漲 線纜業樂觀Q2優於Q1

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台電強韌電網計畫受惠股營運概況

英國倫敦金屬交易所（LME）4月下旬銅期貨、現貨行情重新站回1萬美元以上，創近兩年新高，隨大陸官方各項補助措施陸續出台，市場估銅價將持續上漲。線纜業者表示，民間追漲訂單逐漸湧現，有助第二季接單及營收增長，加上台電強韌電網計畫，第二季營運可望優於第一季。

業者指出，大陸是全球最大銅消費國，大陸官方為振興經濟，近期陸續端出消費者汰舊換新購買節能家電及新能源車補助措施，不管冰箱、洗衣機、空調等白色家電，或是電動車馬達都需要用到漆包線，對工業及農業等重點領域設備投資年規模從人民幣4.9兆元提高至5兆元以上補助。

市場分析師預期，英美聯手對俄羅斯生產的銅、鋁及鎳三種基本金屬實施制裁，推升國際銅及鎳等價格上漲，4月下旬LME銅現貨及期貨價格曾突破1萬美元後拉回，但15個月、27個月期貨仍守穩1萬美元以上，勢必會引發一波追價買盤，未來三個月期現貨價有機會上看1.2萬美元。

線纜業者指出，不論是電力線纜或漆包線，當月營收都依前一個月銅均價計算，好比3月銅均價從去年同期8,675.63美元回升至9,283美元，4月電力線纜或漆包線銷售量即使與去年同期相同，也會因銅價回升，帶動整體營收成長，預期第二季營運有機會優於第一季。

業者指出，蔡政府推太陽能光電及離岸風電等再生能源，台電釋出千億元以上的強韌電網計畫商機，陸續汰換69KV高壓、161KV及345KV超高壓交連PE線纜標案，以及離岸風電變壓站統包工程，目前除榮星外，各線纜廠來自台電強韌電網計畫在手訂單從20多億～50多億元不等。標單定出履約時間雖長達10年，實際執行時間多半是1～3年，有些因工程進度延宕而延長為2～4年，去年起開始交貨，預計2026年底前悉數交貨。

業者表示，農曆年前，台電重新公告去年7月釋出預算近114.8億元的345KV交連PE線纜及器材標案內容，大亞拿到24.65億元、合機26.61億元、大東近28.74億元、華榮26.418億元。農曆年後，台電釋出多筆單筆金額不到10億元標案，預計年中將再釋出年度大單，金額金額超過百億元，吸引各線纜廠躍躍欲試。