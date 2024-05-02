半導體、電動車搶貨 需求缺口擴大 銅概念股來電

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銅價飆漲概況

銅價持續上漲，日前每噸突破1萬美元後小幅拉回。而研究機構表示自今年起一直到2026年，銅礦短缺趨勢將愈加明顯，因此「銅概念股」包括第一銅、順德等都將受惠。

銅礦原是古老金屬，但近年轉變成為搶手商品，原因就是需求逐漸提高，除了五金產業需要之外，由於導電性比鋁更好，因此成為半導體晶片不可或缺的原料，而電動車興起也是原因之一，原因就在於電動車所使用的銅是一般燃油車的兩倍以上，因此大幅帶動對銅礦的需求。

不過國外機構研究指出，未來幾年銅礦的需求缺口將逐漸擴大，從今年將短缺20.7萬噸，明年增加至21.5萬噸，2026年更將短缺高達74.3萬噸。

由於預期銅礦將短缺，且缺口將逐年增加，因此近期國際銅價不斷上漲，雖30日回跌至9,892.4美元，但今年以來上漲16.88％。三個月銅期貨目前每噸為9,991美元，今年以來亦同樣漲幅達16.73％。

因為銅價大漲，「銅概念股」也有出色演出，例如第一銅近一個月股價就大漲31.72％，目前來到49.3元，逼近前波高點；順德近一個月股價也漲了9.33％，30日主力更買超1,809張。分析師指出，供需不平衡使得銅價愈來愈高，加上俄羅斯因國際制裁導致銅礦難以出口，造成缺口變大，因此可預期銅礦價格還會繼續上攀，銅概念股表現可望愈來愈強勢。

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