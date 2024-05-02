新新併再起 台新金最快5/9開臨董會討論

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新光金控與台新金控合併案捲土重來。據知情人士透露，台新金已接獲新光金來函的合併意向書，但2日董事會來不及排入議案，因為董事會討論案需提早在會議的七日前通知董事，因此，這次董事會將不會討論合併案，但由於合併屬重大議案，若經評估有必要召開臨時董事會，依慣例周四召開董事會，代表最快可能是下周四的5月9日開臨董會討論合併案。

新光金控在4月26日董事會通過重啟與台新金合併的評估案，並授權新光金董事長陳淮舟洽新光金及投資銀行等後續推動。據悉，台新金5月2日將召開董事會，已訂的議程主要針對今年的股利政策，及董事改選提名進行討論，會後將公布年度股利配發及董事被提名人名單，合併案可能以臨時動議通知，最快9日會議討論，最慢就要等6月董事會。

市場知情人士指出，台新金常董會每月舉行一次，且一向是周四舉行，由於議程討論案都要在七天前通知全體董事，30日台新金雖收到新光金來函，但本周四會中將不會討論此議題。若台新認為合併是重大議題，有必要開臨時董事會，很可能直接在2日董事會議案討論後向董事告知，就不需另行以書面通知，最快可能是5月9日臨董會討論合併案。

但市場解讀新新併在2022年破局，主要是卡在增資議題，當時鎖定台新金、永豐金與玉山金為潛在合併對象。據悉，這次重啟合併之議，主要考量新壽2025年底前需再增資逾千億元，光靠新光金不斷辦理現金增資，絕對是緩不濟急，因此再提以台新金為單一邀約對象評估合併，才可能解決增資逾千億元的大難關。

市場分析，台新金若要重新評估，首要是合併價格，換股比率是否仍不利原股東是關鍵，若以4月30日收盤股價，台新金及新光金各為17.95元及8.35元試算，目前換股比例為0.481％，仍低於兩年前提出的0.584％；其次是新壽增資規模估上千億元，股東增資意願極具關鍵，不啟動合併無法徹底解決問題。

台新金的立場方面，知情人士認為，兩大金控合併對國內金融市場具有正面意義，如果最後董事、股東都同意合併，將積極爭取金管會的認可及支持。