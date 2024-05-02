準金管會主委 彭金隆做功課 將展開請益之旅

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新任金管會主委彭金隆將於上任前展開低調的請益之旅。據了解，在金融總會的協助下，最快將在5月3日邀請金融業各大公會展開會面行程，包含銀行、壽險、產險、信託、投信投顧、券商等各大公會已開始預做準備，但因為屬於非正式會面，預計各大公會僅會派代表出席，除讓各金融公會與新主委見面，也讓新主委在上任前可先「預做功課」。

金融業人士表示，新主委對於請益行程很低調，除尊重現任的主委，也為有利於逐步建立新團隊。彭金隆在保險界是知名的學者，但金管會主委不是只有照顧保險業，提前與其他領域建立管道，有助於其未來政策推展；針對彭金隆熟悉的保險業，也能逐步收斂想法，畢竟當學者時想法可以很多，但當主委時必須就實務上做詳盡的考量。

同時金管會也已展開交接，在5月20日新主委正式上任前，陸續有向新主委報告業務內容。

各金融業近期已在盤點，當新主委請益時要優先想爭取的項目。銀行業想爭取「金融營業稅」調降，是銀行公會從去年以來，就極力想向主管機關爭取的訴求。業界表示，我國金融業稅較其他國家高，考量業務經營情況、國際競爭力等，盼稅率從5％降到2％，金管會已有向財政部提出調降建議，希望新主委能持續協助業者，向財政部積極爭取。

壽險業則是期盼新主委能針對2026年接軌IFRS 17，有更明確的「遊戲規則」。壽險業界認為，在現在經營環境快速變動的情勢下，需要政策大力支持，給予需要協助的保險公司支持，業界也需發展出更多樣性、創新性的商品。因新主委對壽險業的議題並不陌生，且壽險業問題是長期的，業界願意多給一些時間與空間，助新主委順利上軌道。

投信顧業方面是希望向新主委爭取，政策上可以持續壯大基金市場發展，讓基金成為國人退休理財中的重要第三支柱；也有另一位金融人士提及，詐騙、金融監理沙盒、虛擬貨幣、先買後付（BNPL）等，也將是新主委在請益時須進一步了解的面向。