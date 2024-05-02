OTP盜刷猖獗 慎防三手法

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盜刷集團常利用釣魚網站，騙取民眾填個資、卡號，並在民眾給出一次性密碼（OTP）後，就被盜刷數萬元，卻不能列入爭議款，因依照國際卡組織認定，消費者自行交出OTP密碼，屬自願交易，受害人往往只能認賠。金管會1日揭盜刷集團最常使用的三大犯案手法，提醒民眾，務必仔細閱讀OTP驗證簡訊內容，確認與進行交易的幣別、消費金額、目的相符，才進行交易或綁定。

金管會表示，目前信用卡詐騙案件，詐騙集團大多是以各種方式騙取民眾信用卡卡號及OTP等交易資訊，再進行盜刷，或綁定在Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay上進行盜刷交易。觀察最常見的三大手法，一是詐騙集團偽裝成社群媒體上賣家粉絲專頁的小編，以向買家確認訂購資訊為由，透過釣魚網頁騙取買家交易資訊。

二是以超優惠或限時搶購的「一頁式廣告」，誤導民眾購買廣告頁面上的假商品，並在進入假付款頁面後輸入交易資訊；三是通知尚未繳納相關費用即將產生違約金、補稅，或公共事業費用繳款通知，或點數將過期的釣魚簡訊，使民眾誤信而點選簡訊上的連結網址，輸入交易資訊。

民眾如果誤信假網頁或釣魚簡訊，不慎輸入信用卡卡號、效期等卡片相關資訊。金管會指出，OTP是進行信用卡網路交易，或綁定信用卡的過程中，確認持卡人身分的重要認證方式，持卡人交易時須輸入OTP，並經發卡機構授權後，才能完成交易，因此OTP對網路交易安全至關重要。

金管會提醒，民眾進行網路交易時要注意兩大重點，一是仔細閱讀OTP驗證簡訊內容，仔細核對簡訊內所寫的內容，與所進行交易的資訊，包含幣別、消費金額、目的是否相符，如果不符請不要將OTP輸入網頁，可通知發卡銀行協助瞭解。

二是留意綁卡訊息，如果沒有要進行或意圖綁定信用卡，卻收到發卡銀行發送綁定完成的簡訊通知，應趕緊聯絡發卡銀行，了解原因及信用卡使用情況。