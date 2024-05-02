受害者劇增 金管會三令打詐

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網路OTP盜刷受害者愈來愈多，金管會也接獲不少陳情函，去年底特別找銀行業者與國際卡組織商討對策，陸續啟動三大措施，包含調降網路交易通知門檻、強化OTP驗證簡訊內容、強化三大行動支付綁卡身分驗證等。

首先是調降網路交易通知門檻，金管會表示，觀察現在信用卡的盜刷案件，多主要是發生網路上，且平均每筆詐騙金額有降低的趨勢，可能是盜刷集團都會先用小額試刷，因此將信用卡網路交易的即時通知門檻，從5,000元調降至3,000元，所有銀行皆已上路。發卡銀行也可依風險考量，採交易金額更低的通知門檻，像有些銀行App就算只刷500元也會通知。

二是強化OTP驗證簡訊內容，金管會已要求所有發卡銀行，在傳送的OTP驗證簡訊中，要寫明「目的」，如果是消費交易驗證，還要包含刷卡消費金額，但如果是綁定卡片驗證，簡訊內容要載明「綁定信用卡驗證」等文字。

並已要求所有發卡銀行，OTP驗證簡訊的消費金額，幣別從英文代碼，一律改以中文顯示交易幣別，6月底前上路。主要是過去曾發生簡訊中幣別「KWD」（科威特幣），持卡人誤認為是新台幣「TWD」，僅看到金額相同就輸入OTP密碼，才發現幣別錯誤。

三是強化三大行動支付綁卡身分驗證，三大行動支付為Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，金管會要求，申請人在綁定時，三大行動支付要提供手機門號資訊給發卡銀行，發卡銀行要確認與申請人留存在發卡銀行的手機號碼一致，才能進行後續發送OTP驗證簡訊等身分驗證程序，以完成綁定。

金管會同時要求發卡銀行，持卡人完成綁定後，要即時以簡訊或電子郵件等方式，提醒持卡人已有手機綁定其信用卡，並加入防詐警語。