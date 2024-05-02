去核能、要淨零... 二度能源轉型路崎嶇

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編按：總統當選人賴清德即將上任，他馬不停蹄的巡視各大產業、拜會意見領袖，振興台灣經濟的企圖溢於言表，並廣納專業人才、以「智慧創新」為核心組成專業財經內閣。為協助新政府貼近實況、面對問題，本報特別企劃專題，作為賴團隊的施政參考。

準總統賴清德宣告520上任後將推動「淨零轉型五大策略」，啟動第二次能源轉型。在此同時，在野黨欲透過修法讓核能延役，原屬意出任閣揆的和碩董事長童子賢亦喊出「得核融合者得天下」，挑戰了賴卓體制下的「核電歸零」政策，企業界對520後的「國家能源政策」目標也有了新的期待。

賴政府的能源政策核心，包括啟動第二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源，推動數位與綠色的產業雙軸轉型，並形塑淨零永續的綠生活，政府將建立國際資訊顧問團、各產業技術服務團隊等，更將推動「不遺落任何人」的公正轉型。

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企業憂缺電、更缺綠電

然而，在能源政策上扮演關鍵角色的經濟部長，確定由崇越集團董事長郭智輝接掌，崇越大力投資綠電領域，跨足光電與風電，惟綠電近年爭議不少，再加上賴清德對能源政策的重心為穩定供電，要求用電大戶先節電，產業界因此對520之後能源政策從有「一絲的期待」，轉為「憂心」與「非常憂心」的程度之別，憂心政府的能源政策恐讓產業界陷入不是缺電、就是缺綠電的風險。

對能源政策何去何從，工商團體負責人多次公開表示，不要核能、又要淨零，「是做不到的空話」。

首先是氫能源，氫氣是工業產品，需要消耗其他能源來製造；而生質能需要廣大的土地，以台灣的條件並不適合發展；至於海洋能，依據國際能源署估計，2030年海洋能對全球電力貢獻為0.05％、2050年時則為0.16％，「台灣不能因為四面環海，就對海洋寄予厚望。」

小心！AI是吃電怪獸

事實上，產業界對新政府能源政策有四憂，首先是，電力需求低估。工商協進會理事長吳東亮就示警，台灣要及早正視AI是吃電怪獸這個事實，政府應找專家估算，發展AI會吃掉多少電，電力配置應如何調整。

雖然政府再三保證供電無虞，產業界仍認為，即便以政府預估的2022～2029年每年用電成長率約2.3％計算，以半導體廠持續擴廠，並大力推動電動汽車、AI等來看，用電需求勢必大幅成長，不要說未來，現在都已出現電力需求缺口，未來只會更擴大。

二是，再生能源執行率落後。截至目前，再生能源的發電量占比只有9.5％，儘管經濟部已將2025年的占比目標下修為15.2％，離目標仍有相當差距。

高度仰賴天然氣 風險大

三是，高度仰賴天然氣、天然氣接收站數量又不足。產業界不諱言，天然氣最怕戰爭，去年美國眾議院前議長裴洛西來台訪問，大陸大動作模擬封鎖台灣軍演，各界關注：台灣的天然氣存量可以支撐幾天？台灣目前液化天然氣儲槽容量可用天數，全年平均13天，只要來個颱風或有地緣政治緊張事件，企業界就永遠會有「斷氣、斷電」憂慮。

至於興建天然氣接收站，企業界只感受到一個「難」字。因為環評問題難解，經濟部規劃到2029年間要新增21部燃氣機組，除了三接預計2025年6月完工，四接、五接現正處於環評卡關中，六接是否興建還有變數，七接則有地方居民強烈反對。

四是，電網承受度。產業界指出，台灣是獨立電網，不穩定電力在電網中的滲透率是有上限的。2023年農曆春節因全國用電下降，綠電滲透率約30％。依政府規劃，2030年冬天綠能滲透率將高達80％，台電的電網能承受？

產業界認為，要突破困境，就要將能源視科學問題，用科學的角度務實的檢視、並隨著外在環境的變化進行修正。

台北大學經濟學系兼任助理教授劉名寰指出，能源政策面臨多重挑戰和目標，新政府若要達到幾個目標，「至少要運用幾個獨立、有效的經濟政策」。

以風電為例，目前涉及電價和產業政策，例如風電要連結國產化，就是「一個政策工具希望同時滿足兩個政策目標」，讓目前風電發展進度低於預期，陷入「丁伯根法則」（Tinbergen’s Rule）的陷阱。這個部分，新政府應該要檢視。能源轉型若能帶動產業發展當然是最理想的情況，但如果成為能源轉型的困難點，則有再檢討的必要。

學者：快建儲能、發電設備

台灣零碳協會理事長陳治維提醒政府，要進一步去縮短再生能源發展的陣痛期，並搭配其他領域的推進，例如鼓勵業者建設儲能或是發電設備，加入電力調度的行列，藉此得以減免部分電價，減輕業者負擔的同時，也讓台灣的電力發展更加具有韌性，甚至是修改法規，將民生的社區儲能設備也納入，才能有效加速再生能源的發展。但目前這部分，許多業者仍在觀望，還有努力空間。

陳治維認為，依照台灣現況，目前需要的、最有效的政策解方，一是就儲能設備設置投資獎勵誘因，一是再生能源基礎建設需要加快興建。台灣經濟研究院則建議，賴政府的台灣再生能源發展進程，將決定台灣綠氫自給率的重要關鍵，氫能的基礎設施與離岸風電整合，建造氫能基礎設施，如儲槽及加氫站等，供應巴士等擴展零碳交通，都應是新政府最需啟動的國家級重大工程。

520新政府能源政策