蘋果供應鏈轉戰印度之追蹤分析

在印度具有生產據點的APPLE供應商整理

印度政府推行重要生產政策列舉

文／TrendForce集邦科技

市場持續關注美商蘋果（Apple）供應鏈轉移狀況，據TrendForce了解，2023年印度為蘋果生產約7％的iPhone，預計到2025年將超過20％，且預期2024年蘋果將在印度展開iPhone 17的NPI（New Product Introduction）計畫，為蘋果首次在中國以外地區展開NPI。

NPI為推出電子產品最重要部分，涉及品牌廠與供應商之間的密切合作，前期會進行共同開發、設計繪圖，再到工廠製造與完成所有驗證與測試。因此，蘋果在印度展開NPI計畫可視為印度技術發展提升的重要契機。據悉，蘋果與全球大約180多個供應商合作，多數供應商在中國地區設有主要生產基地。為降低供應鏈位於中國的生產比重，蘋果開始要求旗下供應商將生產據點轉往包括越南、泰國與印度等地區。

■供應商在印度生產據點分布概況

從供應鏈名單可看到共有14家蘋果供應商在印度設有生產據點，分別為正崴精密、偉創力、鴻海精密、捷普科技、廣東領益智造、Molex、onsemi、和碩聯合、深圳市長盈精密技術、深圳市裕同包裝科技、欣旺達、台灣表面黏著科技、緯創資通（已於2023年10月由Tata收購）與臻鼎科技，而由生產工廠位置來看，供應商也不約而同將印度的主要電子聚落作為設廠依據。

北方邦的大諾伊達區，眾多國際大廠包括三星、OPPO、vivo、LG、Dixon等在此設置工廠，在蘋果供應鏈中，可看到深圳長盈精密製造與欣旺達的工廠均在此設點。其餘電子廠的選址則多集中在泰米爾納德邦的欽奈、卡納塔卡邦的邦加羅爾及安得拉邦的斯理城。其中泰米爾納德邦為印度與中國、韓國、台灣、日本與東協等亞太地區重要電子產業供應鏈的重要樞紐，也是最多蘋果供應商擇址設廠位置，包括了偉創力、鴻海、領益製造、onsemi、和碩、台表科、臻鼎科技與Tata。

■分散地緣政治風險，印度製造勢在必行

過去緯創、鴻海、和碩為蘋果在印度的三家iPhone組裝代工廠，緯創出售印度工廠予Tata集團後，正式退出蘋果供應鏈，而Tata則成為印度首家本土iPhone組裝供應商。先前緯創的工廠主要是負責生產iPhone 14組裝訂單，而緯創當時為獲得印度政府的生產補助，其承諾在2024年3月前至少需生產18億美元的iPhone，在股權順利移轉後，此承諾將由Tata集團承接並完成。

對Tata集團而言，生產iPhone的精密機殼極具挑戰，根據供應鏈消息，初期由Tata工廠生產之每兩個零件僅有一件可以達到蘋果要求的標準，良率仍有非常大的進步空間，因此初期富士康在蘋果iPhone 15系列機種的代工仍將擁有最高之占比。在iPhone 15四款機型中，只有少部分占其出貨比重較低的Plus機種是交由Tata生產，推論是因Plus的產品定位加上其在過去幾代銷量表現相對遜色，因此蘋果在尚未確認印度代工廠的生產製程水準是否可達標下，將較不熱賣的機型交由其生產。

和碩方面，其在2023年末宣布旗下全資子公司昆山世碩將透過現金增資方式，將註冊資本額增加至約21億元人民幣，並全數供策略投資人立訊精密旗下立臻精密認購，除了代表和碩集團對世碩的持股比例將從100％降至37.5％之外，「昆山世碩」位於中國崑山的廠房控制權也將讓與立臻精密。TrendForce分析，這是和碩集團為規避地緣政治風險，同時配合客戶於印度建立在地供應鏈所展開的多元生產基地布局，其將透過世碩現金增資取得的資金，用於擴建位在印度的生產據點。根據和碩於2024年1月8日發布的重訊，其預計在印度投資13.17億盧比（約5.11億元新台幣）用以租地和委建廠房，擴張其位於印度的產能。

整體而言，在眾多因素下，印度成為蘋果供應鏈產能移轉的新據點，但在分散風險的前提下，預期印度最終僅會承接部分自中國移轉的產能。儘管目前印度的生產良率仍面臨挑戰，然考量蘋果將部分中國產能轉移至印度勢在必行，因此推論蘋果短期可能會透過犧牲毛利，以「大量生產」作為交換，長期而言，待印度供應鏈之學習曲線調整完成，即可達成其產能移轉的目標。