戰術性資產布局 化不確定性為轉機

文／鄭子豐■渣打銀行北亞區首席投資總監這世界從來不缺少驚喜。在不久前，貨幣市場預計今年將降息150個基點，比聯準會`（Fed）「點陣圖」暗示的降息路徑更為激進。然而，強勁的美國3月非農就業報告和通膨數據顛覆了對降息的樂觀情緒，並使備受矚目的Fed政策方向陷入混亂；而伊朗和以色列的緊繃拉鋸更為市場局面火上澆油。在這種環境下，身為投資者的我們應該攻守兼備，可考慮透過配置具跨資產類別和地域性多元化的基礎投資組合進行防禦；同時，可以在市場表現乖離過大時以機會型戰術配置展開積極行動。

機會一：降息時機分歧

由於移民激增等獨特因素，美國的就業市場比歐洲更有韌性，通膨黏著度也更高。與先前美國與歐洲於年中政策利率同時轉向的觀點相反，歐洲央行似乎越來越有可能比Fed更早啟動降息週期。因此，投資者可考慮利用近期債券殖利率的飆升來購買歐元計價的投資等級債券，預期歐元計價的投資等級債券可能將比美元計價的債券有更大的價格上漲潛力。

機會二：提高對抗通膨和地緣政治緊張局勢的避險部位

儘管近期美國在通膨放緩的趨勢上是否只是遇到些微阻礙還有待觀察，但仍不能低估通膨回升的風險，特別是考量到中東緊張局勢再次爆發以及無人機襲擊俄羅斯導致油價上漲。未來幾個月，地緣政治不確定性升高將對通膨帶來不利影響。美國抗通膨債券（TIPS）和美國能源行業股票可能可以作為良好的通膨避險工具。當通膨高於預期時，美國抗通膨債券的表現可能優於政府公債。與此同時，市場普遍預期美國能源行業獲利年減5％可能尚未考量近期油價較一年前約10％的漲幅。另外，有鑑於美國總統候選人川普對傳統石化產業的支持立場，美國能源股也可能成為中東緊張局勢加劇、以及即將到來的美國總統大選結果的避險工具。

機會三：美國獲利成長分化

對於美國股市，有鑑於目前的股票評價面和部位水平，我們認為投資者在進入第一季財報季時將變得更加謹慎。好消息是，市場預期較低，認為標普500指數第一季獲利成長僅5％。不過我們預期股市上漲行情主要來自少數行業，包括通訊服務和科技行業。主要社群媒體平台受益於日漸看好的廣告前景，而科技行業的優勢從高階人工智慧晶片延伸到記憶晶片，美國一家領先晶片製造商近期的價格上漲就證明了這一點。美國股市最近的修正為再平衡（rebalance）和擴大對這些領域的投資提供了絕佳的機會，這些領域的獲利前景可能有上行空間。

機會四：印度大型股與境內政府公債

市場普遍預期印度大型股接下來的獲利將成長14％～16％（mid-teens）。我們認為，在信貸成長穩定、通膨溫和和製造業前景增強（PMI 從上一季本已強勁的55.5升至 57.5）的帶動下，印度市場可能存在上行機會。印度股市的預估本益比約為21倍，略高於歷史平均水平。而基於前述，印度在其他主要市場面臨喜憂參半的前景中脫穎而出，證明了印度股市的預估本益比評價面是合理的，因此在目前股市的水準上我們仍然相對看好印度大型股。

另一個印度市場的潛在投資機會是當地貨幣債券，目前其收益率超過7％，高於新興市場平均約6.3％的收益率。在本季度間，印度境內債券預計將在歷史上首次被納入全球債券指數。有鑑於我們對印度盧比表現可能將相對穩定的預期，以及強勁的財政狀況和外匯儲備的支撐，加上即將舉行的選舉可能會帶來政策的連續性，刺激國內外資金流入印度資本市場。

機會五：中國大陸非金融高收益國營企業

中國大陸正在經歷週期性的好轉，儘管考慮到嚴格的政策規範，好轉的幅度並不顯著。經濟數據好壞參半，包括3月貿易成長和新增貸款成長疲弱，顯示需要進一步放鬆貨幣政策。這對高股息非金融國有企業的股票來說是個好兆頭，當局要求這些企業提高市值，將其作為新的關鍵績效指標之一。具有吸引力的股息殖利率和良好的升值潛力（有鑑於中國在國際投資者中的持股比例不高，評價面較低）相結合，使其成為一個有潛力的投資機會。

以上論述旨在說明在市場許多不確定因素中，我們並不缺乏戰術性投資機會。然而，與廣泛的市場配置不同，實踐戰術性資產布局需要更仔細的挑選和不斷查證。此策略強調了於國際資本市場找尋投資機會的重要性，不僅有助於我們投資組合的多元化，而且使我們能夠參與特定市場的成長機會或宏觀前景。