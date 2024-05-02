抓緊機遇，打造兩岸融合綠淨界

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文／黃齊元■李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人

最近台灣部分地區有停電情況，顯示電力嚴重不足，引起社會普遍憂慮。解決之道無外乎以下幾種：第一、恢復核能，但可能引起政策爭辯；第二、加速再生能源發展，但可能緩不濟急；第三、放緩台積電建廠進度，但實際上負面影響已發生，台積電正加速前往海外投資。

■自大陸輸入電力，是化解台灣缺電危機捷徑

除了以上方法，難道就沒有別的方式嗎？其實台灣不妨思考「電力輸入」。這種做法在國外非常普遍，台灣四面環海，最有可能輸電的來源就是中國大陸。若我們願意突破心防，陸方在積極對台釋出善意情況下，應願意探討可行性。

兩岸以前有三通，包括通郵、通商、通航，前金門縣長曾倡導「新三通」，包括通水、通電、通橋。其中通水已發生，兩岸簽訂30年金門自大陸引水契約，起自福建泉州，經陸方興建之陸域專管，銜接台灣負責之海底管線上岸。這個方案可提供金門30％用水，長期將降至25％。金門缺水，大部分用於金酒；正如同台灣缺電，台積電是最大用電戶。

■寮國電力出口占總出口3成，利人利己

東南亞國家很早就有輸電案例。湄公河流經中國、緬甸、泰國、寮國、柬埔寨和越南，其中在寮國流域面積在六國中最大，成為發展水力發電重要資源。憑著和五國接壤地理優勢，寮國輸出電力到鄰國，除了中、越、泰、柬之外，也透過泰國向新加坡出口電力。電力出口占寮國總出口3成，水力發電占發電量7成；此外馬來西亞也是新加坡供電重要夥伴。

大陸經常透過資源調度，解決水電問題。最有名的「南水北調」，累計調水相當於黃河近一年半水量。電更不用說，「西電東送」行之有年，主要來自雲南，該省作為跨越山海、連結西東的大動脈，擁有全球前十大水電站中七座，規模為「西電東送」第一，近年不斷加快清潔能源開發建設。

大陸既然能從雲南把電送到外省，當然也可把電從福建送到台灣，這不是技術問題，而是政治問題。過去已有先例送水到台灣，未來若藉由福建作為兩岸融合的橋樑，自然可以實施「陸電東送」。選擇在福建，除了地理位置，也是因為福建早有輸電廣東先例。福建電力來源主要是綠電，包括水力發電、海上風電及核電，綠電占一半以上。

台灣和福建交流頻繁，十多年前陸方曾計畫打造平潭為兩岸經濟特區，結果只有極少數企業與個人進入當地，最終以失敗收場。去年大陸又提出要把福建建設為「兩岸融合發展示範區」，成為兩岸人民共同新家園，但並無特色。

如果只靠中國國家主席習近平強調兩岸民族情懷，恐怕無法激起台灣人熱情，必須端出牛肉才能達到效果。要怎樣才能夠成功？那就是聚焦大陸實力很強、資源豐富，而台灣資源不足、需求龐大的產業，答案就是綠能產業。大陸綠能產業已躍居為世界第一，包括電動車、鋰電池、太陽能板等，地球淨零碳中和絕對不能沒有中國大陸。

大陸有完整綠能生態系，台灣也需要大陸技術與市場。當然站在大陸立場，最希望跟台灣合作「智能」產業，如半導體和AI，但屬高度敏感領域，目前遭受美國打壓。兩岸先從綠能合作，在福建成立「兩岸淨零碳中和示範區」，較不會有爭議。台灣即使排斥大陸電力，恐怕也留不住企業出走，兩岸能源合作可協助台灣緩和綠電危機。

大陸除了邀請台灣參與綠能產業外，同時可由福建輸電到台灣，透過金門連接到本島。這雖需要時間建設，但至少可以創造兩岸合作基礎、互利雙贏。台灣正面臨空前電力危機，如果台積電2奈米廠無法順利持續興建，未來新廠只好轉進日本。此外，台灣若要大幅擴充人工智慧（AI）及半導體產業，勢必將會犧牲其他產業、影響永續環境。

■新加坡向鄰國借電使力，值得台灣借境

有人可能認為這有國安危機，但未來是一個互相依存的世界，沒有人能夠單獨存在。新加坡作為一個小島，積極打造「亞洲碳樞紐」，跟鄰國借電，難道就沒有危機？兩岸供應鏈關係絕對不是選邊站，很多台企幫陸企代工，同理台灣也需要大陸的資源，清潔能源就是最關鍵資源。

近期大陸國台辦釋出善意，可能開放大陸觀光客來台，台灣業者無不熱切期盼。兩岸交流正在重新開始，有很多領域可以合作，兩岸不應積極「備戰」，而應積極合作、充分溝通，以合作促進和談，再透過和談達成最終和平。全世界局勢動盪，美國正在武裝第一島鏈，台灣究竟要走向戰爭還是和平？人民必須發揮智慧，做出自己的選擇！