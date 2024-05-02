美4月ADP新增就業 優於預期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國民間就業成長變化

素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國4月民間就業人數增加19.2萬人，略低於3月上修後的20.8萬人，但高於市場預期的增加18.3萬人，顯示美國勞動市場持續緊俏。不過，好消息是勞工薪資成長創二年半新低。

人力資源管理機構ADP於1日公布，4月民間就業人數增加19.2萬人，高於分析師預期。上月勞工年薪成長速度放緩至年增5％，增幅創2021年8月以來最低。

薪資成長放緩有助於減輕通膨壓力，美國聯準會（Fed）在決定今年稍後何時降息時可能將此因素考慮在內。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「4月企業招聘範圍廣泛，僅有資訊業（電信、媒體與資訊科技）表現疲弱、人數不增反減。」

ADP表示，過去三個月以來，企業加快招聘速度，就業增幅幾乎與2023年上半年相當，與去年底放緩召募形成明顯對比。

美國4月就業成長由大型企業帶動。500人以上的大型企業單月增加9.8萬人。員工人數在50～499人之間的中型企業增加6.2萬人。49人以下的小型企業增加3.8萬人。

以產業別來看，服務業依然是成長主力，單月新增14.5萬份就業，其中以休閒觀光部門增加5.6萬最多，其次是貿易、運輸與公用事業部門以及教育與醫療部門皆增加2.6萬人，專業與企業服務增加2.2萬人、金融活動業新增1.6萬人，唯一例外是資訊業減少4千人。

商品生產業4月就業人口增加4.7萬人，其中營建業增加3.5萬人，製造業增添9千人，採礦與天然資源業增加3千人。

勞工部3日將公布4月非農就業報告。市場預估，4月就業新增人口將從3月30.3萬人降至20.4萬人，失業率料持平於3.8％。

ADP就業報告係基於2,500多萬名美國勞工的資料，有別於勞工部官方就業報告的統計數據。