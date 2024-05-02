晶片需求熱 韓國4月出口連七紅

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亞洲第四大經濟體韓國4月出口創下連七個月成長，強勁的晶片需求持續引領韓國出口成長。該月對美國出口值攀升至歷史新高，亦協助出口創下佳績。

韓國產業通商資源部1日公布，4月出口年增13.8％至562.6億美元，增幅略高於經濟學家預估的13.7％，亦大幅優於3月的年增3.1％。

4月進口較去年同期增加5.4％，金額達547.3億美元，寫下2023年2月以來首次上升，不過增幅低於市場預估的6.2％。韓國4月有15.3億美元貿易順差，低於3月的42.9億美元。

半導體為韓國出口成長的主要推手，4月晶片出口連續六個月成長，年增幅高達56.1％，其他IT產品出口同步增加。4月汽車出口年增10.3％，出口值創下67.9億美元新高紀錄。

按市場別來看，韓國4月對美國出口較去年同期激增24.3％，連續九個月增加，出口值創下114億美元歷史新高。對最大貿易夥伴中國大陸出口年增9.9％，金額達105億美元，較3月的年增幅0.4％大幅反彈。韓國對美國出口值已連續三個月超過中國大陸。

韓國對兩大出口國美中的貿易活動消長，正值美中地緣政治風險升溫，美國加強對大陸出口控制，以維持其全球優勢地位，對大陸進口額也逐漸縮減。

韓國國際貿易協會分析暨預測主管Austin Chang指出，越來越多大陸產品被趕出美國市場，讓韓國享受漁翁之利。韓國對美國的出口持續高於大陸的機率攀升。

韓國為美國基建熱潮的主要受惠者，供應的商品從機械到電纜。此外，人工智慧（AI）和電動車帶動強勁的晶片需求，推動出口成長，韓國兩大記憶體晶片製造商三星電子與SK海力士近期皆呈報強勁的業績。

穆迪分析（Moody’s Analytic）經濟學家Dave Chia在報告中指出，鑑於市場對半導體需求強勁，出口成長將繼續擔任韓國本季經濟成長的主要推手。