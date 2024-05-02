遏阻陸廉價電動車入侵 歐盟恐須課徵55％關稅

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諮詢機構榮鼎集團（Rhodium Group）發布最新報告指出，歐盟必須課徵高達55％的關稅，才可能阻止中國大陸廉價電動車大量湧入歐盟市場。

歐盟對中國進口電動車展開反補貼調查之際，榮鼎4月29日公布的一份調查報告引發關注。該報告預測，歐盟可能對於中國電動車課徵15％～30％的關稅，但即便如此也無法達到嚇阻中國車商的效果，原因是後者仍可賺到不錯利潤。

該報告寫道：「即便關稅高達30％，部分中國業者依然能從出口至歐洲的汽車賺取可觀獲利，因為他們享有明顯的成本優勢。」

與國內市場相比，中國電動車製造商在歐洲銷售的汽車價格與獲利高出許多。目前課徵10％關稅的規定（每輛車約2,100歐元），對他們來說根本不足為懼。

舉例來說，比亞迪Seal U在中國售價為2.05萬元，歐盟售價為4.2萬歐元，預估獲利分別為1,300歐元與1.43萬歐元。根據榮鼎估算，即便課徵30％關稅，比亞迪在歐洲的獲利依然高出15％或4,700歐元。

該報告指出：「對於比亞迪這類垂直整合車商必須課徵更高關稅，像是45％或是50％，才有可能打消他們將汽車外銷至歐洲的念頭。」

中國電動車製造商在美國遭遇政治杯葛與高額關稅等挑戰，在大陸國內市場則面臨削價競爭。這使得歐洲市場重要性倍增，成為比亞迪在內車廠追求全球擴張的必要版圖。

歐盟執委會去年針對中國電動車與補貼行為展開調查，官員表示廉價電動車湧入對於國內車商營運帶來威脅。調查結果將於未來幾週內出爐。

歐洲運輸環境聯合會（European Federation for Transport and Environment）發布報告預估，中國企業製造的電動車2024年在歐盟市占率估達11％，2027年升至20％。