憂Fed放鷹 比特幣恐陷熊市

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比特幣價格走勢

繼6萬美元大關失守後，最大加密貨幣比特幣1日再摜破5.7萬美元價位，主要是聯準會（Fed）發布政策聲明前夕，市場憂Fed高唱鷹調，美國利率長久停留在高檔，引發加密幣恐慌性賣壓。

據《路透》報導，周三比特幣盤中跌幅多達5.6％，一度摜破5.7萬美元支撐，來到2月底來新低，之後跌幅收斂為4.8％至57,001美元。第二大加密貨幣以太幣，跌幅也有3.6％來到2,857美元，同樣也是2月來低點。

根據道瓊市場（Dow Jones Market Data）數據，比特幣4月份總計大跌約17％，是近兩年來最差單月表現。

相較3月創的73,803美元歷史高點，比特幣目前跌了22％，就技術面而言已墜入熊市，但今年迄今仍有35％漲幅，是去年同期漲幅的2倍，歸因於比特幣ETF今年1月開放上市後，吸引數十億美元資金灌入。

Fineqia研究分析師葛雷科（Matteo Greco）表示，近來比特幣的跌勢，可歸因於在2022年和2023年逢低進場的投資人，大舉獲利了結。而在今年初進場的ETF投資人，眼見股價大漲也趕緊脫手落袋為安。

就宏觀面來看，聯準會台北時間周四凌晨的最新政策聲明，雖料將繼續按兵不動，但降息前景愈來愈黯淡，有投資人甚至悲觀預期今年降息希望渺茫，這會打擊到對利率敏感的資產，例如加密貨幣、新興市場股債甚或大宗商品。

投資人已有所回應，美國前十大現貨比特幣ETF，遭遇美國證交會（SEC）1月批准上市以來最大單周淨流出。

比特幣6萬美元關卡失守，盤旋在5.7萬美元附近後，渣打銀行（Standard Chartered）看衰比特幣後市，預期這個最受歡迎的加密貨幣價格，還會進一步下探到5萬美元。資深交易員布蘭德（Peter Brand）更悲觀，指比特幣空頭格局已現，恐陷入長期修正，不排除跌到4.9萬甚至4.7萬美元。