美8紙媒 告微軟、OpenAI侵權

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美國八家報紙出版商4月30日在紐約聯邦法院提起訴訟，指控科技巨擘微軟與OpenAI在未取得許可或未付費情況下，「竊取他們數百萬篇受版權保護的新聞文章」用於訓練其人工智慧（AI）聊天機器人。

這八家報紙在訴狀中指出，微軟與OpenAI非法複製他們的文章來訓練AI產品，包括微軟的Copilot與OpenAI的ChatGPT。他們要求兩家公司賠償損失並停止侵權行為。

這些媒體在聲明稿中指出：「我們在自家出版物上花費數十億美元蒐集資訊與報導新聞，絕不允許OpenAI與微軟竊取我們工作成果來發展他們自己的業務。」

這些參與訴訟的報紙包括：紐約《每日新聞》、《芝加哥論壇報》、《奧蘭多前哨報》、《南佛羅里達太陽哨兵報》、《聖荷西信使新聞報》、《丹佛郵報》、《橘郡紀事報》與《聖保羅先鋒報》。這些媒體全都隸屬於對沖基金「奧爾登全球資本」（Alden Global Capital）所有。

微軟婉拒回應此事。OpenAI發言人表示對自家產品與設計流程十分謹慎，希望能夠支持新聞機構。

OpenAI指出：「我們先前並未意識到奧爾登全球資本的擔憂，但我們正積極地與全球各地許多新聞機構建立合作夥伴關係與對話，以探索更多機會、討論任何疑慮並提供解決方案。」

自ChatGPT爆紅以來，生成式AI技術發展迅速，現行法規跟不上監管腳步，AI侵權議題逐漸受到重視。去年12月，《紐約時報》便已控告微軟與OpenAI，指控後者未經授權擅用其新聞內容進行AI模型訓練。

OpenAI今年1月時表示，此案件有助於促進「更健康的新聞生態發展」。該公司執行長奧特曼也回應，他們願意支付紐時版權費用。

近幾個月來，OpenAI陸續與斯普林格集團（Axel Springer）、《金融時報》等多家媒體公司簽署協議，讓他們得以使用後者內容來改進AI模型。