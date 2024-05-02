大摩：IPO市場回來了 美今年科技IPO 上看15家

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歷經漫長等待，摩根士丹利表示「IPO市場已經回來了」！該投行預測今年底可能有10到15家科技公司掛牌上市，明年還會是「更好的一年」。

摩根士丹利科技證券資本市場部門主管史都華（Colin Stewart）日前接受CNBC訪問時指出，在過去漫長的2年半時間，IPO市場幾乎一蹶不振。不過近來IPO的定價偏高與交易熱絡，預示「未來將有好兆頭」。

自2022年開始，受到通膨飆升與利率攀高影響，導致投資者規避風險，科技股估值遭到削減，許多科技公司推遲上市計畫。該情景與2020至2022年的兩年期間相比有如天壤之別，當時IPO市場表現火熱，交易數量締造新高。

不過隨著去年9月美國雜貨配送公司Instacart與營銷自動化平台業者Klaviyo進行掛牌上市，使得IPO市場浮現一線生機。不過真正回暖的重要跡象還是出現在今年3月，Reddit成為2019年Pinterest以來首家進行IPO的社群媒體業者，此外數據中心連接晶片公司Astera Labs首日掛牌，股價就一飛衝天。

目前這兩檔股價交易價位仍大幅超出當時IPO的定價，特別是Astera在人工智慧（AI）熱潮帶動，迄今股價漲幅累計達145％。

曾在過去幾十年參與一些大規模IPO的史都華表示，IPO通常需要6個月時間才能完成。不過為了避免與11月美國總統大選撞上，一些企業正考慮延到2025年才啟動IPO計畫。他還提到，從過去6到12個月發生的情況看來，市場似乎變得更願意為企業成長買單。史都華認為，雖然IPO市場尚未回到2021年的榮景，不過從部分企業上市後的股價表現強勁來看，「成為一家上市公司其實並不糟」。

至於談到某些最有價值與大規模的未上市企業，像是SpaceX、Stripe與Databricks時，史都華預測，一旦它們選擇IPO，勢必會有許多投資者爭相要為它們的未來進行投資。